Inter Inter anuncia campeão do mundo como novo treinador do Sub-20

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O primeiro desafio de Renan Brito será o Brasileirão Sub-20. Foto: Reprodução O primeiro desafio de Renan Brito será o Brasileirão Sub-20. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou o novo técnico da equipe sub-20. Trata-se de Renan, ex-goleiro formado nas categorias de base do clube, que foi campeão mundial e da Libertadores pelo Colorado em 2006. Ele será chefiado pelo novo diretor de futebol das categorias de base Fernando Rech, ex-Juventude. Rech como diretor das categorias de base. Ele preenche o cargo que estava vago desde a saída de Jorge Andrade, no final do ano passado.

Em nota publicada no site do Inter, após 16 anos de carreira, Renan ”voltou seus olhos à profissionalização nas áreas técnica e de gestão no futebol”. Consequência disto, desde 2022 atuou como auxiliar e técnico. Antes de voltar ao Colorado para assumir fora das quatro linhas, esteve no Barra, de Santa Catarina.

O primeiro desafio de Renan Brito será o Brasileirão Sub-20. O novo comandante precisará reorganizar o sub-20 colorado após campanha desastrosa na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, onde a equipe foi eliminada na primeira fase, com duas derrotas e um empate.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-campeao-do-mundo-como-novo-treinador-do-sub-20/

Inter anuncia campeão do mundo como novo treinador do Sub-20

2025-03-08