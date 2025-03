Mundo Papa Francisco não está mais em perigo iminente, informa o Vaticano

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pontífice segue sem previsão de alta Foto: Reprodução Pontífice segue sem previsão de alta. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Papa Francisco continua apresentando melhora, segundo boletim divulgado pelo Vaticano nesta segunda-feira (10). Uma fonte da Santa Sé afirmou que o pontífice não se encontra mais em perigo iminente. No entanto, ainda não há previsão de alta.

De acordo com a Igreja Católica, exames de sangue, avaliação clínica e a boa resposta ao tratamento com medicamentos indicam que o quadro de saúde do pontífice está evoluindo de forma positiva.

O Vaticano informou que os médicos decidiram retirar a reserva sobre o prognóstico de Francisco. No entanto, devido à infecção grave que o papa apresentava ao ser internado, ele deverá permanecer no hospital por mais alguns dias.

A retirada da reserva sobre o prognóstico do papa indica que Francisco está em condição estável e que sua recuperação apresenta tendência de melhora e está bem encaminhada. Antes, essa expressão significava que os médicos não podiam prever suas chances de recuperação.

Uma fonte do Vaticano afirmou que os sinais positivos devem ser recebidos com prudência e cautela, já que o papa ainda está tratando uma pneumonia e permanece com um quadro clínico complexo.

Nesta segunda-feira, Francisco participou de uma videoconferência, recebeu a Eucaristia e orou na capela privada do Hospital Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro.

Mais cedo, o Vaticano informou que o papa Francisco teve uma noite de sono tranquila e está descansando. Desde o início da internação, em 14 de fevereiro, o Vaticano faz informes diários sobre como foi a madrugada do pontífice.

Na noite de domingo (9), um comunicado apontou uma “leve melhora” do papa, que voltou a ingerir alimentos sólidos e conseguiu acompanhar atividades espirituais da Igreja Católica por videoconferência, informou o Vaticano.

Pela manhã, segundo o comunicado, Francisco recebeu a visita do Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e do Substituto da Secretaria de Estado, Arcebispo Edgar Peña Parra, e no restante do dia, o pontífice continuou sua terapia, assim como fisioterapia respiratória e motora.

Leia o boletim do Vaticano

“As condições clínicas do Santo Padre continuam estáveis.

Os avanços registrados nos últimos dias se consolidaram ainda mais, conforme indicado pelos exames de sangue, pela avaliação clínica e pela boa resposta à terapia medicamentosa.

Por esse motivo, os médicos decidiram retirar a reserva sobre o prognóstico. No entanto, considerando a complexidade do quadro clínico e a grave infecção apresentada no momento da internação, será necessário continuar a terapia medicamentosa no ambiente hospitalar por mais alguns dias.

Na manhã de hoje, o Santo Padre acompanhou os Exercícios Espirituais por videoconferência com a Sala Paulo VI, recebeu a Eucaristia e, em seguida, foi à capela do apartamento privado para um momento de oração.

À tarde, voltou a acompanhar os Exercícios Espirituais da Cúria por videoconferência.

Ao longo do dia, alternou momentos de oração e descanso.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-francisco-nao-esta-mais-em-perigo-iminente-informa-o-vaticano/

Papa Francisco não está mais em perigo iminente, informa o Vaticano

2025-03-10