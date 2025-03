Esporte Avenida vence e Pelotas é rebaixado para o Gauchão Série A2

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Avenida vai para a última rodada precisando de apenas um empate para se manter na elite Foto: Lucas Rhamon/Pelotas Avenida vai para a última rodada precisando de apenas um empate para se manter na elite. (Foto: Lucas Rhamon/Pelotas) Foto: Lucas Rhamon/Pelotas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (9), o Avenida venceu o Pelotas por 4 a 1 pela quinta rodada do Quadrangular da Permanência do Gauchão 2025.

Com o resultado, o Periquito seguiu na vice-liderança da competição, com oito pontos e, mesmo com um empate na última rodada, permanecerá na elite do futebol gaúcho.

Já o Pelotas, que foi derrotado, ficou na quarta colocação, com apenas três pontos, e está oficialmente rebaixado para para o Gauchão Série A2 2026.

Agora, ambas as equipes terão foco na última rodada do Quadrangular. O Avenida encara Brasil-Pel, no Bento Freitas, enquanto o Pelotas recebe o São José, na Boca do Lobo.

As datas e horários para as partidas serão divulgados em breve pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/avenida-vence-e-pelotas-e-rebaixado-para-o-gauchao-serie-a2/

Avenida vence e Pelotas é rebaixado para o Gauchão Série A2

2025-03-10