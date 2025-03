Esporte Ypiranga vence o São Luiz e conquista o título da Taça Farroupilha do Gauchão

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Além do título, o Canarinho garantiu uma vaga para a Copa do Brasil de 2026 Foto: Joelmir Scheleski/FGF Além do título, o Canarinho garantiu uma vaga para a Copa do Brasil de 2026. (Foto: Joelmir Scheleski/FGF) Foto: Joelmir Scheleski/FGF

Na noite deste sábado (8), o Ypiranga se sagrou campeão da Taça Farroupilha do Gauchão Superbet 2025. A conquista veio após a vitória do time por 2 a 1 contra o São Luiz.

A equipe de Erechim já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e, além do título, o Ypiranga garantiu sua vaga na Copa do Brasil de 2026.

Na primeira partida, os gols da Canarinho foram marcados por Galego e Roca, enquanto Da Silva anotou para o Rubro. No jogo de ida, os marcadores foram Heitor e Daniel.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o Ypiranga começou buscando o ataque e abriu o placar aos 12 minutos. Roca deu assistência para Galego, que invadiu a área e chutou forte para balançar as redes.

Inicialmente, foi marcado impedimento do atacante. Mas após revisão do VAR, o árbitro Roger Goulart confirmou o gol. Precisando reverter a situação, o São Luiz foi em busca da reação.

Aos 31, Márcio Duarte cruzou da esquerda e Nilmar cabeceou na trave. Até que aos 44, Luiz Henrique cruzou na área e a bola tocou no braço de João Paulo. Após nova intervenção do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Rubro. Da Silva cobrou e empatou a partida.

No segundo tempo, o São Luiz seguiu no ataque. Aos seis, Leonardo Oliveira arriscou de fora da área e Edson fez grande defesa. Mas o Canarinho reagiu e passou à frente mais uma vez.

Aos 19, Roca fez bela jogada individual, invadiu a área e tocou com categoria na saída de Guilherme Medina para marcar o segundo. O Rubro não desistiu e quase empatou aos 45. Luisinho avançou pela meia direita, finalizou e acertou a trave.

A Taça Farroupilha é um desmembramento entre o 5º e o 8º colocados do Gauchão 2025 e o campeão (Ypiranga) garante uma vaga na Copa do Brasil 2026. Além disso, os dois melhores colocados estarão na Série D do ano que vem. Exceto o Canarinho, que já está na C.

