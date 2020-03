Notas Mundo Papa pede a padres que visitem infectados pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

O Papa Francisco pediu nesta terça-feira (10) aos padres que visitem os infectados pelo novo coronavírus. O pedido foi feito um dia depois do governo da Itália restringir os deslocamentos em todo o território e pedir que se evite o contato com os pacientes. Nesta terça-feira, a praça São Pedro do Vaticano estava relativamente vazia.

