Mundo Papa presta homenagem a padres e médicos vítimas coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Celebração foi neste domingo (03) na capela na casa do pontífice Foto: Reprodução Celebração foi neste domingo (03) na capela na casa do pontífice. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco prestou neste domingo (03) uma homenagem aos padres e médicos que morreram de coronavírus enquanto cumpriam a missão de ajudar os outros.

A celebração matinal foi na capela de sua casa, no Vaticano, no dia em que é celebrado o domingo do Bom Pastor: “Isso me faz pensar em muitos pastores do mundo, que dão suas vidas pelos fiéis”, disse ele. Mais de 100 médicos que atuavam na linha de frente na Itália morreram com o vírus.

O pontífice também disse que a medicina é uma maneira de ser pastor e cuidar do bem do povo. “Devemos estar cientes de que só na Itália 154 médicos morreram no ato de serviço”, disse..

O papa também afirmou em sua homilia que “na história da Igreja houve muitos falsos pastores que se aproveitaram, exploraram o rebanho”. “Eles não estavam interessados no rebanho. Eles só estavam interessados em fazer carreira, política, dinheiro”, alertou o líder da Igreja Católica.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo