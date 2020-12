Porto Alegre Papais Noéis descem de rapel no Natal do Hospital Presidente Vargas

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Bons velhinhos distribuíram presentes e sorrisos a 25 crianças atendidas na instituição. Foto: Alex Rocha/PMPA Bons velhinhos distribuíram presentes e sorrisos a 25 crianças atendidas na instituição. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O presente de Natal chegou de modo inusitado para alegrar as crianças internadas no HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas). O tradicional trenó deu lugar a cordas de rapel que auxiliaram dois papais noéis na descida do prédio de 13 andares, na tarde desta quinta-feira (17).

Após a descida, acompanhada por olhares atentos de funcionários e passantes da rua Garibaldi, os bons velhinhos distribuíram brinquedos e sorrisos a 25 crianças atendidas na pediatria e nas UTIs neonatal e pediátrica. Ao som de acordeon, os olhares se dividiam entre a emoção dos presentes e o personagem natalino.

A festa foi organizada pela pedagoga Juliana Pierdona, da unidade de internação pediátrica do HMIPV. “Além dos presentes que as crianças receberam, a ideia é renovar esperanças, sonhar novos sonhos e agradecer, pois esse é o verdadeiro espírito de Natal, é estar junto das pessoas que amamos, é união, amor e partilha”, diz Juliana.

Instituição que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o HMIPV é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde. Constitui-se de três blocos que abrigam assistência hospitalar, serviços de apoio estruturais, manutenção e oficinas, serviços ambulatoriais e administrativos. Funciona na avenida Independência, 661.

