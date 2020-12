Rio Grande do Sul Obra de pavimentação na ERS-020 entra em fase final

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Em breve, deve iniciar a sinalização do trecho, com a pintura da pista e a instalação de placas e tachões. Foto: Divulgação/Daer

Os Campos de Cima da Serra estão mais fáceis de serem acessados graças à pavimentação de mais três quilômetros na ERS-020, no trecho da saída do município de Cambará do Sul em direção a São José dos Ausentes. Executadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – as obras contam com investimento de R$ 3 milhões, oriundos da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

De acordo com o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino, os serviços de pavimentação foram finalizados na segunda quinzena de novembro. Em breve, deve iniciar a sinalização, com a pintura da pista e a instalação de placas e tachões.

“O asfaltamento desse segmento é uma antiga demanda regional que, além de facilitar o trajeto de quem deseja visitar as cidades, contribui para o acesso à Serra Catarinense”, explica Faustino. “Com mais esse lote concluído, os usuários já dispõem de 15 quilômetros de asfalto ininterruptos na saída de Cambará”.

Novos trechos pavimentados em 2021

Além do segmento já pavimentado, o diretor-geral do Daer adianta que serão realizados novos serviços em 26,5 quilômetros entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes.

“A intenção é avançar com o asfaltamento. Para isso, estamos providenciando as licenças técnicas e os estudos para viabilizar as atividades”, explica o dirigente. “A expectativa é de que consigamos executá-las no segundo semestre do próximo ano”, projeta.

