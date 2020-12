Porto Alegre A convite do governo do Estado, o prefeito eleito de Porto Alegre participou de reunião do Comitê de Crise do Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Situação epidemiológica gaucha foi um dos temas discutidos. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Faltando menos de duas semanas para a sua posse como prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) e o seu vice Ricardo Gomes (DEM) participaram nesta quinta-feira (17) da reunião do Gabinete de Crise do Palácio do Piratini, a convite do governador Eduardo Leite (PSDB). O encontro foi realizado de forma híbrida, mesclando participações presenciais e on-line.

Na pauta, um resumo da situação epidemiológica do Rio Grande do Sul nos últimos dias (apresentado pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann), as tratativas para aquisição de vacinas contra o coronavírus e a preocupação com a constante queda no número de leitos livres de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atender a pacientes de Covid.

O governo gaúcho não informou se os temas incluíram o mapa da 33ª rodada do distanciamento controlado, que terá a sua configuração provisória divulgada na tarde desta sexta-feira (18).

Na atual, vigente até o início da semana que vem, 18 das 21 “Regiões-Covid” gaúchas têm bandeira vermelha (alto risco para coronavírus), enquanto uma está em laranja (risco médio) e duas ostentam bandeira preta (altíssimo risco).

Eduardo Leite defendeu a importância de uma imunização coordenada pelo governo federal. Mas ele garantiu que, se houver demora no processo, o Estado pretende assinar memorando de entendimento com o Instituto Butantan, de São Paulo, para a compra da vacina chinesa Coronavac.

“Recebemos o prefeito Melo em outras ocasiões e é importante que apresentemos um panorama da situação da Covid no Estado, principalmente em Porto Alegre, que concentra boa parte dos atendimentos”, frisou Eduardo Leite. Queremos dar solução de continuidade às estratégias adotadas até agora para minimizarmos as divergências que possam surgir.”

“O convite demonstra uma sintonia fina e um desejo de parceria entre os Executivos municipal e estadual”, acrescentou Sebastião Melo. “Diálogo é fundamental em todas as áreas, especialmente nesta. Queremos passar confiança à população.”

Devido às restrições impostas pelo coronavírus, as reuniões do Gabinete de Crise, que ocorrem ao menos duas vezes por semana, são feitas em formato híbrido, com o mínimo possível de participantes presenciais. Estes últimos incluíam Melo e Gomes, além do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e de outros titulares de pastas estaduais.

Marchezan

Já para o atual prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior, o dia foi marcado por reuniões de trabalho e uma homenagem por parte da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica).

De manhã, ele e integrantes do primeiro escalação municipal receberam do reitor Evilazio Teixeira uma placa de reconhecimento pelos quatro anos de gestão. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Reitoria da instituição, localizada na Zona Leste.

“A história registrará, baseada em evidências, o legado que esta gestão da prefeitura deixou para a cidade, que mudou muito nestes últimos quatro anos”, destacou o irmão marista. “O prefeito e sua equipe fizeram a diferença e focaram no atendimento aos problemas das pessoas.”

“Esta reunião é para agradecer ao que ele fez pela cidade e também por nos envolver nesta história, possibilitando que agregássemos à vida real o que desenvolvemos na academia”, prosseguiu.

Marchezan, cujo mandato se encerrará no dia 1º de janeiro, agradeceu à instituição de ensino superior pela parceria desde o início de sua gestão, materializada inclusive em iniciativas como a adoção do canteiro de um trecho da avenida Ipiranga nas imediações do campus da Pontifícia:

“Esta homenagem tem uma simbologia especial. Desde o início de nosso governo, a PUCRS se somou na preocupação com a vida real das pessoas. Seus profissionais nos ajudaram para que projetos andassem de forma rápida, principalmente nas áreas da tecnologia e saúde”.

