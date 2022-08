Futebol Paquetá é vendido pelo Lyon ao West Ham por mais de 300 milhões de reais

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Paquetá passará por exames médicos e assinará contrato de seis temporadas com o novo clube. (Foto: Reprodução)

O meia brasileiro Lucas Paquetá foi vendido pelo Lyon, da França, para o West Ham, da Inglaterra. O jornal Globo afirma que segundo fontes envolvidas na negociação, os dois clubes já chegaram a um acordo de 60 milhões de euros, mais de R$ 300 milhões, contando com bonificações. Paquetá passará por exames médicos e assinará contrato de seis temporadas com o novo clube.

Após subir a oferta, o clube inglês conseguiu convencer os franceses a liberar o jogador, que já tinha um acerto financeiro com o West Ham e o desejo de disputar a Premier League. Paquetá chegou ao Lyon em 2020/2021 e era uma das principais peças da equipe, o que o ajudou também na seleção.

Após custar 20 milhões de euros, em janeiro de 2021 o meia recusou a renovação, apesar do vínculo até 2025 com a equipe francesa. O jogador desejava galgar um novo patamar no cenário mundial em um dos torneios mais competitivos da Europa.

O Flamengo aguarda o desfecho da negociação de Paquetá e vai lucrar com o mecanismo de solidariedade por ser o clube formador até R$ 10 milhões.

O West Ham já havia feito duas propostas, que foram recusadas pelo Lyon: uma de 40 milhões de euros e outra de 57 milhões de euros. O clube francês, entretanto, vinha demonstrando que desejava uma oferta na casa dos 60 milhões para liberar Paquetá.

O Lyon já trabalhava com a possibilidade de perder Lucas Paquetá na atual janela de transferência desde os últimos meses, como deixou claro publicamente o presidente Jean-Michel Aulas. O meia recusou uma proposta de renovação contratual em janeiro de 2021 e ainda tem vínculo até 2025 com a equipe francesa.

Paquetá chegou ao Lyon no começo da temporada 2020/21 e tornou-se um dos principais nomes da equipe francesa, destacando-se no meio de campo depois de uma passagem frustrada pelo Milan. Com seu desempenho no clube, conseguiu se firmar na seleção brasileira e é cotado como nome certo para estar na Copa do Mundo, em novembro.

O Lyon pagou cerca de 20 milhões de euros por Paquetá em 2020, quando a transferência rendeu cerca de 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões, na época) ao Flamengo por conta do mecanismo de solidariedade ao clube formador. Uma nova transferência pode voltar a dar frutos ao Rubro-Negro nas próximas semanas.

O Flamengo, clube que lançou Lucas Paquetá ao futebol, tem direito a 3,87% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, o Fla receberá 2.322.000,00 de euros, que dá mais de 10 milhões de reais pela cotação atual. As informações são dos jornais O Globo e O Dia e do site GE.

