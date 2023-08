Economia Para 23% dos comerciantes de Porto Alegre, as vendas do Dia dos Pais foram superiores neste ano

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

A maioria das compras foi parcelada no cartão de crédito Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil A maioria das compras foi parcelada no cartão de crédito. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Cinquenta e três por cento dos comerciantes da Capital gaúcha venderam mais ou de forma igual no último Dia dos Pais em comparação à mesma data do ano anterior. De acordo com um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, 30% dos lojistas mantiveram a média de vendas de 2022 e 23% disseram ter registrado aumento.

A parcela que respondeu que diminuiu as vendas no Dia dos Pais em 2023 ficou em 31%. As justificativas mais citadas pelos comerciantes que disseram ter vendido menos são, em ordem, as seguintes: falta de dinheiro (29%), insegurança para gastar (22,6%), ausência do frio (12,9%) e produtos caros (6,5%).

“Quanto ao valor do ticket médio, uma ótima surpresa. Na pesquisa realizada pela entidade quanto à intenção de compras para a data, o valor ficou em R$ 228. Só que, após as compras, o valor subiu. A pesquisa de vendas trouxe o valor de R$ 263”, informou o Sindilojas.

Formas de pagamento e produtos mais vendidos

Em relação às formas mais utilizadas pelos clientes para pagamento, o resultado foi o seguinte:

– Parcelado no cartão de crédito: 80%

– À vista no débito: 10%

– Cartão de crédito em uma vez: 7%

– À vista pelo Pix: 2%

A pesquisa revelou ainda quais foram os produtos mais comprados no comércio de Porto Alegre. Destacam-se as tradicionais camisetas e camisas, perfumes, sapatos e, desta vez, produtos para a barba.

Vestuário:

Camisetas: 31,4%

Camisas: 31,4%

Polos: 17,1%

Pijamas: 11,4%

Cuecas: 11,4%

Cosméticos/perfumaria/higiene:

Perfumes: 68%

Produtos para barba: 60%

Xampu: 20%

Calçados:

Sapato: 60%

Tênis: 50%

Sapatênis: 20%

“Sabemos as dificuldades das pessoas, mas quem tem condições de presentear, acaba por investir um bom valor, e a pesquisa nos mostra isso”, afirmou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

