Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Maioria da população acredita que ainda não é a hora de voltar às aulas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma pesquisa Datafolha aponta que 76% dos brasileiros acreditam que as escolas deveriam continuar fechadas nos próximos dois meses por causa da pandemia do coronavírus. Os resultados apontam que não há diferença significativa na opinião entre as faixas de renda familiar. Entre as pessoas que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, 77% defendem que as escolas continuem fechadas. Já entre os que ganham mais de 10 salários mínimos o percentual é de 73%.

O levantamento foi publicado na edição deste sábado (27) do jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O cenário é semelhante em diferentes tipos de municípios espalhados pelo Brasil. Para 77% dos entrevistados que moram na região metropolitana, as escolas não devem abrir agora. No interior, o percentual é de 76%.

Segundo o Datafolha, a principal diferença de opinião aparece na segmentação de avaliação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os ouvidos que consideram Bolsonaro ótimo ou bom, 38% acreditam que as escolas deveriam ser reabertas; 60% disseram que as escolas deveriam continuar fechadas; e 2% não souberam opinar.

Entre os participantes que consideram o presidente regular, 23% acreditam que as escolas deveriam ser reabertas; 75% responderam que as escolas deveriam continuar fechadas; e 2% não souberam opinar. Já entre quem acha Bolsonaro ruim ou péssimo, 9% acreditam que as escolas deveriam ser reabertas; 89% disseram que as escolas deveriam continuar fechadas; e 2% não souberam opinar.

A pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de junho e ouviu 2.016 pessoas de todo o país por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento mostrou também que houve uma considerável diferença entre as respostas dadas por sexos diferentes: 81% das pessoas que se identificaram como sendo do sexo feminino responderam que as escolas deveriam continuar fechadas, enquanto 71% dos que se identificaram como sendo do sexo masculino tiveram a mesma resposta.

Em São Paulo

O governo de São Paulo anunciou que as escolas públicas e privadas do estado, que estão fechadas desde meados de março por causa do avanço do novo coronavírus, poderão voltar a funcionar a partir do dia 8 de setembro. As escolas privadas, que defendiam o retorno em agosto, criticaram a decisão tomada pelo governador João Doria (PSDB).

A volta das aulas presenciais será gradual. Ela começará com apenas 35% da capacidade das unidades escolares em com um revezamento dos estudantes. Ainda não há data para o atendimento de 100% dos alunos em aulas presenciais.

A retomada do ensino nas escolas dependerá do estágio da epidemia no estado. As regras valem para os ensinos infantil, fundamental, médio e superior. São Paulo está com as aulas suspensas desde março. São cerca de 13 milhões de estudantes no estado.

As aulas somente serão reiniciadas presencialmente se o estado inteiro permanecer por 28 dias na fase amarela do ranking paulista de monitoramento da Covid-19. Hoje, a maior parte do Estado está numa fase anterior, classificada como laranja.

