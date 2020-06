Brasil As mortes por doenças cardíacas aumentam 50% durante a pandemia no Brasil

O número de mortes por doenças cardiovasculares inespecíficas no Brasil aumentou em 49,9% durante o período da pandemia em relação a 2019, segundo dados apresentados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

O aumento foi provocada por uma série de fatores, de acordo com o presidente da SBC, Marcelo Queiroga. Ele explica que a Covid-19 tem um impacto sobre o coração, agravando quadros pré-existentes. Além disso, contribuíram para esse quadro a interrupção de tratamentos por parte de pacientes crônicos e o agravamento dos aspectos psíquicos, com maior grau de estresse relacionado à pandemia, além da demora pela busca por atendimento por medo da contaminação.

Esse último é o principal aspecto para o qual os cardiologistas chamam atenção. Estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minais, apresentado em parceria com a SBC, indica, apesar do aumento geral, uma redução de 11,4% nas mortes por AVC (acidente vascular cerebral) e infarto, que estaria relacionada à falta de diagnóstico preciso, que geralmente ocorre em óbitos domiciliares.

O estudo, feito a partir de dados de cartório disponibilizados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, mostra que de 16 de março a 31 de maio de 2020, 15.870 pessoas morreram por doenças cardiovasculares em casa. No mesmo período do ano anterior, foram 11.997 óbitos registrados.

Por outro lado, nesse período, apenas 1.594 pessoas morreram em casa de Covid-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista lançou, durante a pandemia, uma campanha chamada “Infarto não respeita quarentena” após constatar diminuição na busca por tratamento.

“Detectamos já na segunda quinzena de março uma redução de 50% nos procedimentos cardíacos e de 70% em abril. A principal hipótese é que os pacientes estão deixando de procurar atendimento por medo do coronavírus. Assim, muitos morreram em casa e outros chegaram ao hospital com quadros muito graves”, afirma o presidente da entidade, Ricardo Costa. “Queremos ressaltar a necessidade de procurar atendimento. O risco de um infarto é maior do que o da Covid-19. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e não pararam de acontecer.”

Na Itália, o aumento de mortes fora do ambiente hospitalar foi de 58%. Por outro lado, a redução de internações por infarto nos EUA foi de 38% e na Espanha, 40%. Em caso de dor no peito, palpitações, formigamento no braço, falta de ar e cansaço, os cardiologistas pedem que a população procure atendimento médico.

Um dos indicadores que também apareceu na análise dos dados da Central de Informações do Registro Civil é o de excesso de mortalidade, ou seja, as mortes que aconteceram a mais no período da pandemia comparadas ao mesmo período em 2019.

Quando analisadas apenas as causas de morte cardiovasculares e respiratórias, a diferença foi de 57.476 mortes a mais em 2020. Em números percentuais, segundo o estudo, foram 35,9% mais mortes no Brasil. Análises regionais mostram alta discrepância entre regiões que sofreram maior colapso na rede de saúde: em São Paulo, o excesso de mortes foi de 32%, enquanto em Manaus foi de 136%.

