Notícias Para a prefeitura de Porto Alegre, o carnaval de rua “transcorre de forma organizada e sem incidentes”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Festejo atraiu cerca de 150 mil pessoas nos três primeiros dias. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Por meio de nota em seu site oficial, a prefeitura de Porto Alegre se manifestou sobre os problemas envolvendo confrontos, depredações e perturbação do sossego durante o Carnaval de rua no bairro Cidade Baixa no sábado e domingo, primeiras duas datas do evento. Para a administração municipal, o festejo – com cerca de 100 mil pessoas – “transcorre de forma organizada e sem incidentes”.

“Em relação aos incidentes registrados, que estão sendo utilizados política e indevidamente, é importante registrar: ocorreram em locais diferentes do Carnaval de Rua, em horários diferentes do Carnaval de Rua, após o encerramento do Carnaval de Rua, envolvendo outras pessoas que não as participantes do Carnaval de Rua”, argumenta.

O comunicado afirma, ainda, que “a organização da estrutura foi planejada e realizada para proporcionar um evento seguro e confortável para o público” e que “durante todos os dias de evento estão disponíveis banheiros químicos, ‘food trucks’, bares, equipes de apoio e segurança, ambulâncias, além dos serviços da prefeitura, como apoio da Guarda Municipal e EPTC [Empresa Pública de Transporte e Circulação], trabalhando de forma integrada com a Brigada Militar e garantindo a segurança de todos”.

“Interesses políticos”

Ainda de acordo com o texto, “a cidade estava limpa e funcionando com normalidade” nas manhãs seguintes às festas (que tiveram a Praça Garibaldi como um de seus principais pontos de concentração de foliões). O discurso da prefeitura também sugere que as críticas ao carnaval de rua estaria sendo motivada por interesses políticos:

“Tentar utilizar o Carnaval de Rua para finalidades eleitorais, arranhando a imagem da própria cidade, é um desrespeito com produtores, organizadores, órgãos públicos envolvidos, seis blocos e mais de 100 mil foliões que trouxeram de forma segura e saudável alegria e beleza às nossas ruas nesses dois primeiros dias”.

Boletim atualizado

Os organizadores estimam que nos três primeiros dias de evento mais de 150 mil pessoas aproveitaram a folia na Praça Garibaldi. Um terço desse contingente ocupou o espaço na noite dessa segunda-feira para acompanhar as atrações musicais a bordo de um trio elétrico, sem ligar para a chuva que caiu sobre a cidade no final da tarde.

“Isso mostra que Porto Alegre gosta, curte e precisa do Carnaval”, elogiou o titular da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), Luciano Alabarse. O evento terminou às 21h, atendendo à recomendação do MP (Ministério Público). Não houve relatos de incidentes durante a festa oficial, assegura o site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

O Carnaval de Rua prossegue nesta terça-feira, em uma programação que será retomada no sábado e domingo, com repeteco no fim de semana seguinte (7 e 8 de março), alternando atrações na Cidade Baixa quanto na orla do Guaíba.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário