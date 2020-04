Inter Para ajudar na crise, o Inter criou um projeto para autônomos e pequenos empresários

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Projeto deve auxiliar a população mais afetada pelo novo coronavírus. (Foto: Internacional/Divulgação)

Para auxiliar a população mais afetada pelo novo coronavírus, o Inter criou um projeto de apoio a profissionais autônomos e a micro e pequenos empresários. Para os autônomos, o clube criou o Rede Solidária, que permite que estes mesmos profissionais ofereçam seus serviços e produtos. Nesta categoria se enquadram todos que não tenham carteira assinada. “É o caso de milhares de prestadores de serviço que podem estar com suas rendas mais escassas”, explica o vice-presidente de Marketing e Mídia, Nelson Berny Pires.

Para auxiliar os micro e pequenos empresários, a plataforma é a Todos Presentes, parceiro do projeto, que permite aos pequenos estabelecimentos gerenciarem a venda de cartões-presente, que serão utilizados quando as pessoas retornarem às ruas. O processo de cadastro para as duas categorias é o mesmo e poderá ser realizado gratuitamente dentro do Clube de Vantagens clicando no seu respectivo banner no site.

Enquanto o futebol e as atividades seguem paralisadas, o clube visa contribuir para diminuir o impacto causado pela Covid-19. “O Inter tem 125 mil sócios. Criamos esta plataforma para que eles se ajudem neste momento complicado. Acreditamos que assim nossos sócios estarão também contribuindo de alguma forma com as pessoas que estão mais necessitadas. É colorado ajudando colorado para dar um fôlego e fazer a economia girar”, salienta Pires.

Aniversário

O meia D’Alessandro completou 39 anos de idade nesta quarta-feira (15). Por meio de suas redes sociais, o Inter homenageou o ídolo, ressaltando seus feitos dentro e fora de campo.

“Hoje o Inter está em festa. É dia de uma divindade colorada, amada por tudo que construiu com nossa camisa. De um jogador que torce, e um torcedor que joga. Daquele que é tudo isso, e muito mais. Mais do que qualquer limite de caracteres poderia definir. Parabéns, ídolo!”, publicou o Inter.

