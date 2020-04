Inter Diretor de competições da Conmebol diz que é ‘precipitado’ indicar uma projeção da volta da Libertadores

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Foto: (Divulgação/Conmebol)

Diante do cenário de pandemia do coronavírus, as competições de futebol seguem sem data para voltar a ocorrer, especialmente a Copa Libertadores da América. Inicialmente suspensa até o dia 5 de maio, a ampliação do período já é uma realidade e, diante do atual cenário, uma estimativa para a bola voltar ocorrer é vista como precipitada pela Conmebol.

O diretor de competições da Conmebol Fred Nantes, afirmou, em entrevista à Rádio Grenal, que ainda não há uma projeção para o retorno da Liberadores e Sul-Americana, diante da situação diferente que vive cada país com a pandemia da Covid-19. Ao todo, 10 países estão envolvidos na disputa das copas.

“Antes do dia 5 de maio não voltaríamos à competição, mas essa era uma projeção inicial. Não nos serve ter 1 país totalmente controlado, e os outros 9 com a pandemia. Nós precisamos de todos os 10 países funcionando. Estamos acompanhando a situação diariamente, com as autoridades internacionais de cada país. Neste momento, é precipitado dar uma projeção de quando voltaríamos com a Libertadores e Sul-Americana”, declarou Nantes.

Para auxilar os clubes na questão financeira, a entidade permitiu o adiantamento de até 60% do valor referente à premiação por participação: “A Conmebol adiantou os pagamentos dos direitos de televisão e prêmios em até 60%. Justamente, para auxiliar os clubes financeiramente neste momento”.

Entre os times que serão beneficiados estão Grêmio e Inter, que poderão receber de forma antecipada cerca de US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9 milhões). O montante equivale aos 60% dos US$ 3 milhões de premiação pelos jogos como mandante, ao fim da fase de grupos.

O diretor de competições também valorizou a disputa inédita de um clássico Grenal na Copa Libertadores: “Sem sombras de dúvidas, foi um dos maiores clássicos que já tivemos na Libertadores. O Grenal é um clássico reconhecido no mundo todo”.

Nesta quarta-feira, a Conmebol Libertadores lançou o documentário sobre a disputa entre Grêmio e Inter. Gre-Nal da América, O Filme contou com participação de destaque da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

