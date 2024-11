Mundo Para aliados de Bolsonaro, gafes de Janja são “presente”

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Carlos Bolsonaro (PL) ironizou as falas de Janja: "Janja é mais bolsonarista do que muitos que se dizem aliados." (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliados de Bolsonaro comemoraram as declarações da primeira-dama Janja Lula da Silva no G20 Social, evento paralelo que antecede a Cúpula do G20. No último sábado (16), enquanto fazia um discurso defendendo a necessidade de regulamentação das redes sociais, Janja xingou Elon Musk. “Eu não tenho medo de você, inclusive… Fuck you, Elon Musk!”, afirmou.

Em resposta ao ataque, o bilionário aproveitou a oportunidade para antecipar 2026: “Eles vão perder a próxima eleição”, escreveu em sua conta no X.

No mesmo discurso, chamou de “bestão lá” que “acabou se matando com fogo de artifício” o homem que atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) com bombas na quarta-feira (13), em Brasília.

Na manhã desta segunda-feira (18), Carlos Bolsonaro (PL) ironizou as falas de Janja: “Janja é mais bolsonarista do que muitos que se dizem aliados.”

Um aliado de Bolsonaro lembrou que as declarações – que classificou como um presente – vêm após uma semana péssima para oposição.

Atentado em Brasília

Cometido por um ex-candidato a vereador pelo PL contra uma instituição que esteve na mira de Jair Bolsonaro durante todo o mandato, o atentado enterrou – ao menos por enquanto – a tentativa de bolsonaristas de anistiar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e criar caminho para reverter a inelegibilidade do ex-presidente.

Esse aliado compara a fala de Janja ao clima de cercadinho que Bolsonaro dava a suas falas – improvisadas, informais e com ataques aleatórios. E lembra que esse foi um dos erros do ex-presidente.

Para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Janja, ao tratar em público do novo atentado contra a Corte, politiza ainda mais um episódio que os magistrados tentam tratar como caso de polícia – algo particularmente ruim exatamente às vésperas da conclusão do inquérito da tentativa de golpe de estado, prevista para este mês.

Integrantes do governo, por sua vez, avaliam a declaração como crise desnecessária que roubou a cena no final de semana e ofuscou a participação de Lula no G20 Social, uma agenda positiva.

Para diplomatas, a declaração pode piorar a relação – que já veem como delicada – com o futuro governo de Donald Trump. Musk tem participado diretamente da formação da equipe do republicano e vai, ele próprio, comandar um departamento com a missão de cortar gastos públicos.

O incômodo de Lula com o episódio ficou evidente: “não temos que xingar ninguém”, disse, durante o mesmo evento, sem citar a primeira-dama. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/para-aliados-de-bolsonaro-gafes-de-janja-sao-presente/

Para aliados de Bolsonaro, gafes de Janja são “presente”

2024-11-18