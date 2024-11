Mundo Após breve aperto de mãos, Lula e o presidente da Argentina posam sem sorrisos para foto

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos últimos líderes a chegar à reunião da Cúpula do G20. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos últimos líderes a chegar à reunião de líderes da Cúpula do G20, que reúne as autoridades das maiores economias globais. O argentino desembarcou da comitiva após a chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do presidente chinês, Xi Jinping.

O atraso de Milei criou suspense, levando a especulações sobre a possibilidade de os argentinos ficarem de fora do encontro. Recentemente, a delegação argentina deixou a COP 29, no Azerbaijão, a pedido de Milei, que é cético em relação às mudanças climáticas.

Milei cumprimentou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um aperto de mão rápido e posou ao lado de Lula e da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, para uma foto institucional, sem muito contato físico – ao contrário do tratamento do presidente brasileiro a outros líderes que chegaram.

Imprensa argentina

O primeiro cumprimento televisionado entre os presidentes Lula e Javier Milei durante a chegada à Cúpula do G20 ganhou destaque na imprensa do país vizinho e virou manchete dos principais portais de notícias.

O jornal Clarín destacou que Lula e a primeira-dama Janja receberam o argentino “com um cumprimento frio e formal”, em contraposição ao comportamento do líder brasileiro em relação a outros chefes de Estado, com os quais “foi efusivo” e “deu as boas-vindas com sorrisos e um abraço”.

O veículo lembrou que a primeira-dama insultou Elon Musk, futuro integrante do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já se encontrou quatro vezes com Milei desde o início do mandato do argentino.

Já o La Nación definiu o encontro como “gélido”, afirmou que não houve maior troca de palavras e ressaltou que ambos não pretendem ter uma reunião bilateral durante a Cúpula do G20.

“Espera-se que o relacionamento entre ambos não avance muito para além das duas jornadas de deliberações”, expressa o veículo.

O portal Infobae, por sua vez, registrou que o encontro durou poucos segundos e “contrastou com a amabilidade e distensão que o Lula brindou a outros chefes de Estado”, como a mexicana Claudia Sheinbaum, o francês Emmanuel Macron e o espanhol Pedro Sánchez.

“No exercício do poder e na diplomacia, a linguagem corporal é um sinal óbvio de proximidade ou confronto”, diz o texto, ressaltando que, em apenas 15 segundos, Lula “exibiu sua distância pessoal e ideológica com Javier Milei”.

O portal registrou ainda que o presidente argentino manteve uma postura idêntica à de Lula e seguiu as regras protocolares ao pé da letra. “No fim, aconteceu o que era esperado: frieza e tensão entre os dois presidentes que não têm nada que os una”.

Milei e Lula nunca mantiveram uma reunião bilateral desde o início do mandato do argentino, em dezembro. Na campanha, o então candidato libertário chamou Lula de “corrupto” e afirmou que não negociaria com ele por ser “comunista”.

Durante seu mandato, Milei chegou a mandar uma carta a Lula propondo uma bilateral, mas reforçou os insultos que tinha feito contra ele em campanha após o presidente brasileiro dizer que esperava desculpas.

