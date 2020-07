Porto Alegre Para conter a circulação de pessoas em Porto Alegre, a prefeitura não descarta bloqueios de avenidas e rodízio de veículos

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Estacionamento em trechos de "Área Azul" continua restrito. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Em mais um capítulo na tentativa de conter a expansão da pandemia de coronavírus em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marchezan Júnior poderá adotar medidas ainda mais drásticas para desestimular a circulação de pessoas na cidade. Ele não descarta, por exemplo, a imposição de bloqueios ao trânsito em avenidas de maior movimento e de um rodízio de veículos, em moldes similares ao de São Paulo.

O assunto esteve na pauta de um encontro on-line, nesta semana, com dirigentes de entidades empresariais, que se mostraram receptivos a esse tipo de estratégia – que poderão valer por prazos de duas ou três semanas.

Já no que se refere aos pedidos de afrouxamento das restrições às atividades não essenciais, o chefe do Executivo reiterou que ainda não pode recuar nos decretos vigentes com tal finalidade, devido ao risco de agravamento da situação sanitária da Capital.

Em conversas com representantes do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre, Marchezan também voltou a ressaltar que a hipótese de um inédito “lockdown” na cidade só poderia ser colocada em prática com os apoios da categoria e da própria população.

Profissionais da área da saúde, porém, já defendem esta como uma das estratégias necessárias para conter a pandemia.

Estacionamento

A autorização para estacionamento de veículos em trechos de “Área Azul”, das 7h às 19h, continua limitada a regiões próximas a hospitais e serviços públicos de saúde, conforme as determinações para restringir a movimentação de pessoas como prevenção ao coronavírus. As regras de pagamento do tíquete e de ocupação da vaga no máximo por duas horas seguem valendo.

A medida faz parte do decreto municipal 20.259. Segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o isolamento social e a redução do fluxo de pessoas nas ruas são a única maneira encontrada em todo o mundo para reduzir a circulação do vírus.

As áreas de estacionamento rotativo são localizadas em pontos de grande movimento e em regiões com grande concentração de comércio. Como apenas os serviços essenciais estão liberados para funcionamento, a medida foi tomada como mais uma ação para reduzir o número de pessoas nas ruas.

“Muita gente questiona os agentes de trânsito, pois a restrição seria válida inicialmente por pelo menos 15 dias. Mas, infelizmente, a demanda por leitos nos hospitais continua alta”, explica o diretor de Operações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Paulo Ramires. As lista de locais permitidos pode ser conferida em www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

