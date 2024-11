Mundo Para conter a inflação, Argentina coloca em circulação nova nota de 20 mil pesos

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até então, a nota de maior valor disponível na Argentina era a de 10 mil pesos. Foto: Divulgação Até então, a nota de maior valor disponível na Argentina era a de 10 mil pesos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O banco central da Argentina colocou em circulação novas notas de 20 mil pesos. Na conversão atual, o valor é o equivalente a cerca de R$ 115. De acordo com a autoridade monetária, as cédulas estarão disponíveis em agências bancárias e caixas eletrônicos de todo o país a partir desta quinta-feira (14).

Até então, a nota de maior valor disponível na Argentina era a de 10 mil pesos, que entrou em circulação em maio deste ano.

“A incorporação de notas de maior denominação e uma programação monetária eficaz permitem reduzir os custos diretos do BC e os custos operacionais do sistema financeiro como um todo”, informou, em nota, a instituição.

O lançamento da nova cédula ocorre em meio a uma inflação de 193% no país — patamar bastante elevado apesar da desaceleração nos últimos meses. Em dezembro do ano passado, ao assumir a Presidência da Argentina, Javier Milei implementou medidas duras para combater a inflação, como cortes nas despesas do Estado e nos subsídios a serviços públicos.

O pacote também incluiu a desvalorização do peso frente ao dólar, o que fez com que os preços no país subissem mais rapidamente em um primeiro momento. A nova cédula lançada nesta quarta tem, a imagem de Juan Bautista Alberdi, advogado, jornalista, diplomata e político que inspirou a Constituição argentina de 1853. No anverso, a ilustração recria a cidade natal de Alberdi.

“Uma nota de valor maior permite imprimir um número menor de notas para atender o mesmo nível de demanda por dinheiro pela sociedade. Menos notas na economia reduzem o custo de substituição de caixas eletrônicos e o tempo de processamento em agências”, declarou o governo.

Ainda segundo a instituição, “menos notas na economia reduzem os custos de substituição de caixas eletrônicos e o tempo de processamento das agências”.

O governo de Javier Milei tirou a responsabilidade de impressão do dinheiro da Casa da Moeda por meio de uma licitação internacional. Segundo a nota, a medida fez com que o custo da impressão de mil cédulas caisse de US$ 126 (R$ 731) para US$ 48 (R$ 278).

A circulação de notas maiores foi anunciada pelo presidente Milei no fim do ano passado. À época, havia sido informado o lançamento de cédulas de 20 mil e 50 mil pesos em meio a pressões inflacionárias. Desde o início do governo Milei, porém, o índice de preços mostra queda constante — mesmo se mantendo em três dígitos no acumulado em 12 meses.

A inflação da Argentina caiu para 193% em outubro na soma anual, ficando abaixo de 200% pela primeira vez em quase um ano, informou o Indec, órgão oficial de dados do governo, nesta terça-feira (12).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/para-conter-a-inflacao-argentina-coloca-em-circulacao-nova-nota-de-20-mil-pesos/

Para conter a inflação, Argentina coloca em circulação nova nota de 20 mil pesos

2024-11-13