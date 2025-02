Política Para “economizar”, governador de Minas Gerais come banana com casca; preços dispararam

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Romeu Zema é crítico declarado de Lula, e a publicação do vídeo foi uma provocação aos índices de inflação dos alimentos no País. (Foto: Reprodução de vídeo)

Para criticar a alta de preços dos alimentos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou na última quarta-feira (12), no Instagram, um vídeo em que aparece comendo uma banana com casca.

“Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não [comer a fruta com casca], e ela falou que sim. Não fica tão bom quanto a banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar”, diz o governador no vídeo.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou a população a deixar de comprar produtos que estejam muito caros. “Uma das coisas mais importantes para a gente poder controlar o preço é o próprio povo. Se você vai ao supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter de baixar para vender, porque, senão, vai estragar”, declarou o petista, durante entrevistas às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia.

Lula afirmou ainda que é preciso “educar” as pessoas para trocar produtos caros por opções mais baratas. “Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. O povo não pode ser extorquido”, disse o presidente.

Reação

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reagiu a uma provocação feita pelo governador mineiro ao presidente Lula. Renan foi às redes para ironizar o governador, a quem chamou de “Teletubbie” e “fraco”.

“Ô, Zema, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho até respeito por você, você é governador de Minas Gerais, fomos governadores juntos, eu estive até aí em Minas essa semana lançando as obras da [BR-]381, mas as suas redes sociais estão cada vez mais Telettubies”, afirmou Renan Filho, citando o antigo programa de televisão britânico voltado para bebês e crianças.

O alagoano prosseguiu: “Nem tem conteúdo, nem tem entrega, e só se aproveita de qualquer fato que ocorre para tentar pegar carona. Agora essa, Zema, de comer banana com casca para tratar de inflação, politizando o teu café da manhã, tá muito falso. Eu adorei a sua cara engolindo banana com casca, mermão”.

O emedebista sugeriu ao mineiro que use suas redes sociais para mostrar as ações de seu governo. “Qual é a grande obra rodoviária, aeroportuária, como é que você está estimulando a mineração, como é que você está garantindo o crescimento para o agronegócio do teu Estado”, provocou.

Renan Filho também recomendou a Zema que abordasse as barreiras tarifárias que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs ao aço, considerando que Minas é um dos principais produtores do produto no Brasil.

O ministro ainda compartilhou um vídeo que reproduz a postagem do governador no X na qual ele parabenizava Trump pela posse, utilizando a hashtag #MakeAmericaGreatOnceAgain. “Agora, Instagram Teletubbie só serve, mermão, para dissimular, para enganar as pessoas, e para esconder o governo fraco que você vem fazendo”, concluiu Renan.

