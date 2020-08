Para frear a propagação do coronavírus, governo do Peru proíbe festas familiares

Nas duas últimas semanas, os casos confirmados de coronavírus no Peru aumentaram em 100 mil, o maior registro desde que a Covid-19 surgiu no país, em março. Para frear a propagação da doença, o governo proibiu as festas familiares.

Segundo o presidente Martín Vizcarra, o objetivo é neutralizar uma das fontes de disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, um dos principais veículos de contágio: as crianças.

As crianças infectadas assintomáticas podem servir como transmissoras silenciosas do vírus para os adultos, que em sua maioria sofrem as consequências, às vezes fatais, de acordo com especialistas.

O Peru registra cerca de 560 mil casos confirmados de coronavírus e aproximadamente 27 mil mortos. Desde que o coronavírus surgiu no país, o governo decretou um isolamento social rigoroso, que paralisou a maior parte da indústria e confinou a população.

Em maio, o país começou a reativar gradualmente as atividades produtivas para ressuscitar a economia.