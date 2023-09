Esporte Para se afastar da zona de rebaixamento, Inter treina com foco no duelo contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Grupo realizou trabalhos de posicionamento, posse e atividades táticas. (Foto: João Batista de Andrade/Inter)

O sábado de foi de trabalho físico no CT Parque Gigante. O grupo colorado foi a campo para dar sequência à preparação para o duelo da próxima quarta-feira (13), quando recebe o São Paulo, às 21h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas cinco pontos de diferença em relação à zona de rebaixamento, tornando este confronto importantíssimo para o Inter, que não vence no Brasileirão há dez partidas.

Para a próxima disputa, os colorados realizaram trabalhos de posicionamento e posse, além de atividades táticas. Vitão, em recuperação de lesão, e o recém-contratado Dalbert fizeram treino físico no campo.

A equipe, comandada pelo técnico Eduardo Coudet, volta a treinar na manhã desse domingo (10). Porém, o treino será fechado para a imprensa.

Apesar de estar concentrado nos treinamentos para melhorar seu desempenho no Brasileirão durante a pausa da Data Fifa, o Inter já está traçando planos para a temporada de 2024. O clube está de olho em possíveis reforços para a equipe de Coudet. Um dos alvos é o atacante Bruno Henrique, cujo contrato com o Flamengo se encerra no final deste ano.

Outro jogador, também do Flamengo, que chama a atenção dos gaúchos é Everton Ribeiro. O meio-campista da equipe carioca também terá seu contrato encerrado no mesmo período que Bruno Henrique.

Embora o Flamengo ainda não tenha iniciado conversas sobre renovação com seus jogadores, o Inter já está se movimentando nos bastidores em busca de uma possível contratação.

2023-09-09