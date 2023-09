Esporte Conta oficial de Pelé parabeniza Neymar por recorde de gols na Seleção

9 de setembro de 2023

Pelé e Neymar durante visita ao CT Rei Pelé, em Santos, em 2011. (Foto: Divulgação)

Ao balançar as redes duas vezes contra a Bolívia nesta sexta-feira (8), pela 1ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar chegou a 79 gols com a camisa da seleção brasileira em jogos oficiais, o que, segundo a Fifa, é suficiente para superar Pelé como maior artilheiro da equipe pentacampeã.

Depois de desperdiçar um pênalti logo no início do jogo, o atacante anotou o quarto e quinto gols da vitória do Brasil. Em ambos, fez o clássico ”soco no ar”, comemoração que ficou eternizada pelo Rei do Futebol.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Pelé parabenizou Neymar por seu feito.

“Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, @neymarjr , por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!”, postou o perfil de Pelé.

O Rei do Futebol faleceu em 29 de dezembro vítima de uma falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer no cólon.

Polêmica dos gols

De acordo com as contas da Fifa, Pelé balançou as redes 77 vezes em 91 jogos pelo Brasil, enquanto o atacante do Al Hilal precisou de 125 partidas para passar tal número. Só que a CBF tem números diferentes, o que faz com que o recorde de Neymar não seja considerado.

Isso porque, nas contas da entidade brasileira, Pelé tem 95 gols pela equipe nacional.

A controvérsia surge de amistosos feitos pela seleção de Pelé contra clubes, algo comum no passado. A Fifa, em suas contas, computa apenas jogos disputados entre seleções.

Assim, “desaparecem” 18 gols de Pelé marcados contra times como Inter de Milão (Itália), Atlético de Madrid (Espanha), Malmo e AIK (Suécia), combinado de Guadalajara e de Léon (México), Bahia, Atlético-MG, seleção pernambucana e seleção amazonense (todos do Brasil).

Nesse critério, Pelé marcou 77 gols em 91 jogos com a camisa da seleção brasileira. Já nas contas da CBF, o Rei do Futebol balançou as redes 95 vezes em 113 aparições defendendo o país.

Ou seja, para Neymar ser considerado pela CBF o maior artilheiro da história do Brasil, precisará anotar ao menos mais 17 gols.

Ainda assim, Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade nacional, aproveitou para homenagear Neymar após a vitória para cima da Bolívia em uma cerimônia oficial — realizada na sala de entrevistas do Mangueirão, no Pará.

O próximo compromisso do Brasil nas Eliminatórias para a Copa será em Lima, contra o Peru, às 23h (de Brasília) da terça-feira (12).

Conta oficial de Pelé parabeniza Neymar por recorde de gols na Seleção

2023-09-09