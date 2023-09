Política Para o partido de Bolsonaro e o entorno do ex-presidente, Michelle não entendeu a gravidade de escândalo das joias

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

As ironias de Michelle Bolsonaro sobre a investigação são descritas como "erro" e "falta de noção" por aliados políticos. Foto: Isac Nóbrega/PR

É consenso entre membros do PL e da defesa do casal Bolsonaro que a ex-primeira-dama Michelle ainda não entendeu a gravidade do inquérito das joias.

As ironias de Michelle Bolsonaro sobre a investigação são descritas como “erro” e “falta de noção” por aliados políticos. O nome apontado por assessores do casal como o que estaria por trás das postagens da ex-primeira-dama é o do seu maquiador e sócio numa linha de cosméticos, Agustin Fernandez. A assessoria de Michelle disse que Fernandez não tem aconselhado a ex-primeira-dama sobre as publicações.

As críticas ao comportamento de Michelle se acentuaram desde quando ela disse em um evento do partido que faria o lançamento da “Mijoias”.

“Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim: ‘Cadê as joias, você não vai entregar?’ Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento: ‘Mijoias’ para vocês”, afirmou, sob aplausos de aliadas, dizendo que teve a reputação achincalhada e que faria “do limão uma limonada docinha”, afirmou Michelle, lançando a teoria de que o caso estaria sendo usado para desviar o foco da CPI do 8 de janeiro.

Segundo a ex-primeira-dama, as indagações sobre joias se dão para desviar o foco da CPMI do 8 de janeiro, que investiga atos de invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, por aliados de Bolsonaro. Ela também afirmou que Bolsonaro não perdeu as eleições, pois elegeu uma grande bancada conservadora.

Apesar de Michelle Bolsonaro dizer que as joias estão na Caixa Econômica Federal, em conversas reveladas na decisão sobre a operação Lucas 12:2, o assessor especial de Bolsonaro Marcelo Câmara afirmou ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid sobre o “desaparecimento” de objetos. Na ocasião, ele cita uma ‘dona Michelle”. Porque já sumiu um que foi com a dona Michelle”, disse ele.

Nesta quinta-feira (31), antes de comparecer ao depoimento na Polícia Federal no qual permaneceu em silêncio, a ex-primeira-dama postou um vídeo em que lutava MMA e a seguinte mensagem: “Das porradas da vida, essas são as melhores”.

A avaliação do PL e de parte dos advogados é que Michelle deveria se distanciar da crise das joias e evitar o tema. Para integrantes do partido, a ex-primeira-dama precisa ter a imagem preservada, pois ela é o plano B da cúpula do partido para as eleições municipais de 2024, se Bolsonaro for preso.

