Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Vyacheslav Volodin disse também que a Ucrânia está pressionando Moscou a expandir os objetivos militares. (Foto: Reprodução)

O presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, Vyacheslav Volodin, disse aos membros em uma sessão plenária nesta terça-feira (5) que a Ucrânia se tornou um “Estado terrorista”, de acordo com as declarações publicadas no site da Duma (nome pelo qual é conhecido essa seção do parlamento).

De acordo com o relato, Volodin disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é o chefe de um “regime criminoso”.

A Ucrânia e o Ocidente dizem que essa alegação é propaganda sem fundamento, usada para justificar uma tomada de território.

O presidente do Parlamento russo também disse que a Ucrânia estava fazendo “tudo” para garantir que as tropas de Moscou não interrompessem sua “operação militar especial” nas fronteiras das autoproclamadas República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk no leste da Ucrânia, informou a agência RIA Novosti.

Moscou no domingo (3) reivindicou a “libertação” de todo a área reivindicada pelos separatistas da República Popular de Luhansk, no território da província de Luhansk, e está prosseguindo com sua campanha para tirar do controle de Kiev o território vizinho, reivindicado pela República Popular de Donetsk.

Mas suas forças também assumiram o controle da cidade de Kherson e de grandes partes das regiões de Kherson e Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, e bombardearam alvos em todo o país, bem como fizeram uma tentativa de avanço, posteriormente abandonada, sobre a capital Kiev.

Ataque

As autoridades de Sloviansk, no leste da Ucrânia, apelaram nesta terça aos civis que abandonem rapidamente a cidade, após duas mortes na ofensiva russa para a conquista total do Donbass. No domingo, seis já haviam sido mortas e 15 feridas em outro ataque russo.

“É importante retirar o maior número possível de cidadãos”, pediu o prefeito, Vadim Liach.

De acordo com ele, Sloviansk está sob fogo pesado do exército russo há dias. “Bombardeio maciço da cidade. No centro, no norte. Todos nos abrigos antiaéreos”, escreveu no Facebook. Liach acusou a Rússia de usar munições de fragmentação nos ataques à cidade – o que é proibido por tratados internacionais de que Moscou não é signatário. Segundo Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, onde Sloviansk se localiza, houve sete feridos num ataque russo ao mercado central da cidade: “Mais uma vez, os russos estão visando intencionalmente os locais onde os civis se reúnem. Isto é terrorismo puro e simples.” Resistência Enquanto isso, o exército ucraniano afirma ter evitado vários avanços das tropas russas. Unidades invasoras foram expulsas de volta ao norte de Sloviansk, perto de Dolyna, informou o Estado-Maior em Kiev. Além disso, a usina termelétrica de Wuhlehirsk segue sendo contestada. Um ataque russo ao sul, em Nowoluhanske, foi repelido. Ataques na fronteira com a região perdida de Lugansk, perto de Bilohorivka e Verkhnyokamyanske, também foram rechaçados. Um pouco mais ao sul, no entanto, unidades russas perto de Spirne continuaram avançando em direção da cidade de Siversk. Além disso, o Estado-Maior Geral relatou intenso bombardeio de artilharia em grandes partes das regiões de Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv. Pela primeira vez em quase uma semana, houve um alerta aéreo em todo o país, incluindo a capital Kiev.

