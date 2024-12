Brasil Para quitar dívidas, 43% dos brasileiros planejam fazer empréstimos em 2025

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entre as modalidades preferidas, 53% dos participantes do estudo optam por empréstimo pessoal. Foto: EBC Entre as modalidades preferidas, 53% dos participantes do estudo optam por empréstimo pessoal. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um País com cenário de juros altos e inflação persistente, a busca por crédito continua a ser uma preocupação para muitos dos brasileiros. Em pesquisa realizada pela fintech Meutudo, com 11.348 participantes, os dados revelam tanto a disposição dos consumidores em contrair empréstimos em 2025 quanto o nível de informação que possuem sobre as novas regras do crédito consignado, que começam a valer no próximo ano.

De acordo com a pesquisa, 43% dos entrevistados pretendem solicitar empréstimos em 2025. A principal razão é o endividamento. Pelo menos 44% dos participantes afirmando que o crédito será usado para quitar dívidas. Entre as modalidades preferidas, 53% dos participantes do estudo optam por empréstimo pessoal, 24% pelo crédito consignado e 9% buscam alternativas para autônomos. A escolha do empréstimo leva em conta principalmente o valor disponível (35%), o valor das parcelas (25%) e as taxas de juros (24%).

Para o CEO da Meutudo, Márcio Feitoza, o comportamento reflete uma realidade econômica de desafios no orçamento pessoal, em que muitos recorrem ao crédito para resolver pendências financeiras.

“O fato de o empréstimo pessoal ser a modalidade preferida pelos entrevistados aponta para uma realidade preocupante: muitos clientes podem estar recorrendo a essa alternativa por falta de acesso ou conhecimento sobre linhas de crédito mais eficientes, como o crédito consignado. Essa escolha, embora compreensível, pode não ser a ideal para quem busca reestruturar suas dívidas de forma mais sustentável. É crucial que instituições financeiras e plataformas de crédito invistam em educação financeira e facilitem o acesso a opções mais vantajosas, auxiliando os clientes a tomar decisões que realmente contribuam para a melhoria de sua saúde financeira.”

Apesar do crescimento da intenção de contratar empréstimos, um dado importante chama a atenção: 46% dos entrevistados não sabem das mudanças nas regras do crédito consignado que entram em vigor em 2025. A partir de janeiro, beneficiários do INSS poderão solicitar o consignado antes do prazo de 90 dias no banco onde será pago o benefício. A margem consignável permanece em 45% do benefício.

“A alteração nas regras do crédito consignado é uma tentativa de dar mais liberdade para os beneficiários acessarem o crédito, mas a falta de conhecimento pode levar a decisões financeiras impensadas. Para que a medida seja eficaz, as instituições devem garantir que a população seja bem orientada sobre o novo processo a partir do ano que vem”, reforça Feitoza. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/para-quitar-dividas-43-dos-brasileiros-planejam-fazer-emprestimos-em-2025/

Para quitar dívidas, 43% dos brasileiros planejam fazer empréstimos em 2025

2024-12-30