Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Será realizada, no domingo (2), a Parada de Luta LGBTQIA+, por meio de uma parceria inédita entre poder público e movimentos sociais. O evento ocorre em Porto Alegre e envolve a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), a prefeitura de Porto Alegre e iniciativas populares. A largada será na rótula da rua Setembrina, com concentração às 12h e caminhada a partir das 15h30min.

O trajeto será acompanhado por cinco trios elétricos. Após a saída da rua Setembrina, a caminhada passará pela rua Luiz Englert até a avenida Loureiro da Silva, no sentido da rótula do Gasômetro com a avenida Edvaldo Pereira Paiva, onde haverá um palco montado com diversas apresentações musicais. No total, participarão da festa em torno de 30 artistas locais, entre bandas LGBTQIAPN+, performers, dançarinos, arte drag e DJs.

A chegada ao Gasômetro deve ocorrer por volta das 17h, horário em que autoridades e ativistas do movimento social irão discursar durante a primeira hora do evento, que está programado para terminar até a meia-noite. A parada encerra as celebrações do Estado em alusão a mês do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado em junho.

Além dos parceiros já citados, participam da organização do evento as iniciativas populares ONG Desobedeça LGBT, Grupo Conexão Diversidade, Aliança Nacional LGBT e Aliança Gaúcha LGBT.

Mês do Orgulho

O mês do Orgulho é um momento para a realização de ações capacitadoras e de reconhecimento da comunidade LGBTQIAPN+. O período foi definido após a Revolta de Stonewall, que ocorreu em 28 de junho de 1969, em Nova York. Na ocasião, a polícia realizou uma batida violenta no bar de Stonewall, ponto de encontro da população LGBT. As pessoas presentes no bar resistiram à brutalidade, o que foi o ponto inicial para um movimento a favor dos direitos da comunidade, que transformou junho no Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Serviço

O quê: Parada de Luta LGBTQIA+

Quando: domingo (2) – concentração a partir das 12h, com caminhada em direção ao Gasômetro às 15h30min e encerramento da festa até a meia-noite.

Onde: a concentração será em torno da rótula da rua Setembrina (entre UFRGS e Instituto de Educação).

Trajeto da caminhada: Setembrina, Luiz Englert, avenida Loureiro da Silva até a rótula do Gasômetro com a avenida Edvaldo Pereira Paiva.

