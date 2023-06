Rio Grande do Sul Caso Becker: Cremers divulga nota sobre julgamento de réus por morte de ex-presidente

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

O médico Marco Antônio Becker foi baleado por dois homens em uma motocicleta Foto: Divulgação/Cremers O médico foi baleado por dois homens em uma motocicleta. (Foto: Divulgação/Cremers) Foto: Divulgação/Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) divulgou nota (na íntegra abaixo) afirmando estar acompanhando com atenção o julgamento do caso do seu ex-presidente, Dr. Marco Antônio Becker, assassinado em 2008, no bairro Floresta, na capital. Quatro réus são acusados pelo crime cometido. O julgamento está no seu quarto dia. Ele foi iniciado na última terça-feira (27), na 1ª Vara Federal de Porto Alegre.

O médico foi baleado por dois homens em uma motocicleta. De acordo com investigação, a motivação do assassinato seria vingança. Quatro homens responderão pelo crime de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, situação que impossibilitou a defesa da vítima e exposição a perigo comum).

Os réus

Os réus são o ex-médico Bayard Olle Fischer Santos (acusado de ser o mandante do crime), o traficante Juraci Oliveira da Silva (que teria agenciado o crime), o ex-assistente de Bayard, Moisés Gugel, (que teria intermediado negociações para o assassinato) e Michael Noroaldo Garcia (que seria o piloto da motocicleta utilizada no crime). Os acusados respondem a esse processo em liberdade.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público à Justiça, Becker foi atacado por dois homens em uma motocicleta no dia 4 de dezembro de 2008. Ele foi baleado enquanto estava dentro do seu carro, na Rua Ramiro Barcelos, bairro Floresta, na Capital.

Ao todo, oito pessoas foram denunciadas pelo envolvimento no crime. No entanto, a Justiça concluiu que não haveria indícios de autoria ou materialidade suficientes para quatro dos denunciados pelo Ministério Público Federal.

Em nota, o Cremers cita que confia no trabalho do júri e espera que a justiça seja feita.

“O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul acompanha com atenção o julgamento do caso do ex-presidente do Cremers, Dr. Marco Antônio Becker, iniciado na última terça-feira (27), na 1ª Vara Federal de Porto Alegre.

Dr. Becker foi um líder da classe médica e teve importante atuação neste conselho, no qual foi presidente por mais de uma década. Ele foi morto a tiros em 4 de dezembro de 2008, quando exercia o cargo de vice-presidente.

O Cremers confia no trabalho do júri e espera que a justiça seja feita.”

Marco Antônio Becker

Nascido em Lomba Grande, então distrito de Novo Hamburgo, em 5 de abril de 1948, Marco Antônio Becker formou-se em Medicina pela UFRGS em 1973. Exerceu a chefia de Serviços de Oftalmologia no Senegal e na Arábia Saudita (1977 a 1979). Foi presidente-fundador da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul – Sorigs (1987 a 1990), delegado da Associação Médica do Rio Grande do Sul junto à Associação Médica Brasileira (1889 a 1991) e presidente da Amrigs (1991 a 1993). Foi presidente do Cremers em dois períodos (1993-2005 e 2007-2008). Em 01 de outubro de 2008, tornou-se vice-presidente da entidade.

