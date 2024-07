Rio Grande do Sul Paradouro das Nuvens, na Serra Gaúcha, será inaugurado neste domingo com sunset e atração musical

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

O empreendimento tem uma das vistas mais impactantes do Rio Grande do Sul. (Foto: Natanael Engel)

Inaugura neste domingo, dia 7 de julho, o Paradouro das Nuvens, nova atração turística, gastronômica e de contemplação da Serra Gaúcha. Em soft open durante todo o mês de junho, o empreendimento que tem uma das vistas mais impactantes do Rio Grande do Sul, caiu nas graças do público e recebeu grande movimentação de visitantes de todo Rio Grande do Sul.

Para a inauguração de domingo, o valor do ingresso custará R$ 50,00. Os ingressos são limitados a 300 lugares e a compra é antecipada. A abertura será às 11h30. Durante a tarde ocorre um sunset com atração musical do saxofonista Vini Netto.

Localizado na divisa de Gramado com a cidade de Igrejinha, o Paradouro das Nuvens possui uma vista privilegiada do Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e parte da região metropolitana de Porto Alegre. Em dias com nebulosidade e nuvens, o local também tem vista privilegiada, com vista muitas vezes acima das nuvens que encobrem os vales.

O atrativo está localizado na divisa entre Gramado e Igrejinha, na Estrada Geral Linha Dreyer, 4015, e fica a aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. O empreendimento está localizado a 24 quilômetros do Centro de Gramado, a 15 quilômetros do Centro de Igrejinha, a 92 quilômetros do aeroporto de Porto Alegre, a 20 quilômetros de Três Coroas e a 31 quilômetros de Canela.

O Paradouro é aberto para o público em geral, mas também sediará eventos de pequeno e médio porte próprios e terceirizados, casamentos, aniversários, sunsets e eventos corporativos em geral. A estrutura contempla um deck, banheiros, espaço gourmet e estacionamento. Balanços e cenários instagramáveis com a incrível vista de fundo completam a experiência.

Mais informações e reservas pelo instagram no perfil do paradourodasnuvens ou pelo telefone e WhatsApp: (54) 9702-8943.

