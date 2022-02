Porto Alegre Parceria entre Samu e Guarda Municipal agiliza atendimento de socorro

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é qualificar o atendimento ao cidadão em situações de emergência Foto: Giulian Serafim/PMPA Objetivo é qualificar o atendimento ao cidadão em situações de emergência. (Foto: Giulian Serafim / PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta quarta-feira (23), um grupo de guardas municipais será capacitado para aprimorar a comunicação direta com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), visando garantir melhor atendimento de emergência à população de Porto Alegre.

Embora os chamados de socorro sejam realizados pelo telefone 192 do Samu, parte das solicitações se inicia pelo canal 153 da Guarda Municipal. Em função desta demanda, os agentes de segurança serão treinados para fornecerem informações mais precisas aos socorristas.

Na prática, os guardas serão capacitados para receber os chamados de urgência e encaminharem com precisão as informações para as equipes de socorro, quando o serviço não for solicitado diretamente pelo 192 do Samu.

“Esta capacitação promovida pelo Samu irá facilitar ainda mais a comunicação entre os agentes de segurança e saúde em casos de emergência. Muitas ocorrências são atendidas inicialmente pelo efetivo da Guarda Municipal e por isso a rapidez e precisão para acionar os socorristas é fundamental para prestarmos melhor atendimento aos porto-alegrenses”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Além do curso de capacitação, a Guarda Municipal ainda contará com um canal direto na central de atendimentos do Samu para encurtar o tempo de envio de socorro ao cidadão. “Essa parceria com a Guarda Municipal será muito útil para garantir um atendimento mais rápido e qualificado ao cidadão”, afirma o coordenador geral do Samu Porto Alegre, Günther Ayala.

O treinamento também será direcionados para qualificar os chamados de urgência oriundos do totem de videomonitoramento, instalado no Largo Glênio Peres, recebidos pelo Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre.

Pelo menos dez guardas municipais serão capacitados para atuarem como instrutor operacional junto ao Samu. O curso ocorrerá nos dias 23 de fevereiro, 4 e 18 de março, de forma presencial e a distância, com duração de 4 horas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre