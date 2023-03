Rio Grande do Sul Parcerias comerciais são tema de encontro do governador gaúcho com embaixador da Argentina

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Pauta incluiu setor energético, turismo e projetos de construção, (Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini)

Parcerias no setor energético, desenvolvimento do turismo e projetos de construção de pontes estiveram na pauta de um encontro no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (2), entre o governador gaúcho Eduardo Leite e o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. O diplomata estava acompanhado da secretária de Energia do país vizinho, Flavia Royón, e do chefe do Executivo da Província de Misiones, Oscar Ahuad.

Durante a conversa, os gestores reforçaram a importância do relacionamento econômico de mão-dupla e mencionaram oportunidades de investimento, incluindo perspectivas futuras. Os visitantes detalharam o projeto “Silicon Missions”, que busca incentivar o estabelecimento de empresas e startups na Província de Misiones. Também falaram sobre as exportações do gás natural de Vaca Muerta para o Brasil.

O governador gaúcho, por sua vez, reiterou aspectos que considera vantajosos para investidores: “Tivemos o impacto da pandemia nas finanças, mas conseguimos superar dificuldades com as condições fiscais do Estado. Agora, temos oportunidades para construir o futuro. Estamos trabalhando para atrair investimentos, fomentar a inovação e tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo. Temos de pensar sempre de forma integrada. Será um ganho para todos”.

Já o embaixador Scioli considerou a reunião um momento importante para alavancar projetos estratégicos. “O Rio Grande do Sul se consolidou como o primeiro parceiro econômico da Argentina. Queremos construir uma agenda conjunta, considerando, por exemplo, a posição estratégica dos nossos portos e a interação energética, comercial e industrial”, salientou.

Ao fim da visita, Leite presenteou o diplomata com um livro sobre a cultura e a identidade gaúchas. E também recebeu presentes do governador Ahuad. Antes de deixar o Rio Grande do Sul, a comitiva argentina teve outros compromissos em solo gaúcho, incluindo uma reunião com um grupo de empresários e um seminário sobre energia.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; o secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Rosa; o Chefe de Gabinete do governador, Euclides Neto; e o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes.

Seminário

A posição geográfica e os interesses comerciais e culturais já aproximam Rio Grande do Sul e Argentina, mas a relação pode ser ampliada. Este foi o objetivo do seminário foi promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em parceria com o governo do Estado e a Embaixada da Argentina no Brasil.

Ao falar das semelhanças com o país vizinho, o vice-governador Gabriel Souza destacou a cultura compartilhada e as pautas em comum entre os dois países, em especial o mercado de gás natural: “Tivemos uma agenda esta semana, em São Paulo, dedicada a discutir e viabilizar medidas pelas energias renováveis, que é um assunto estratégico para nós e para a Argentina. Estamos à disposição para colaborar e trabalharmos junto com este propósito”.

Além da questão do gasoduto, ele salientou outras pautas conjuntas, como a ponte entre Porto Xavier e San Xavier (Região Noroeste do Estado), a retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires. Também foi discutida a renovação do convênio de concessão da ponte em São Borja (Fronteira-Oeste), além de questões sanitárias e comércio internacional.

(Marcello Campos)

