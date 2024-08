Olimpíada Paris 2024: Ana Sátila e Pepê Gonçalves se classificam para eliminatórias no caiaque cross

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ana (E) precisou da repescagem para garantir vaga, enquanto Pepê (D) se classificou direto Foto: Luiza Moraes/COB Ana (E) precisou da repescagem para garantir vaga, enquanto Pepê (D) se classificou de forma direta. (Foto: Luiza Moraes/COB) Foto: Luiza Moraes/COB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesse sábado (3), Ana Sátila e Pepê Gonçalves se classificaram para disputar as eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No caiaque cross feminino, a brasileira precisou ir para repescagem para garantir a vaga. No masculino, o brasileiro se classificou de forma direta.

Na corrida 5, Ana ficou na terceira colocação contra Kimberley Woods (Grã-Bretanha) e Martina Wegman (Holanda). A brasileira voltou para a repescagem logo depois e terminou em primeiro lugar. A canadense Lois Betteridge também passou.

“O que importa agora é que zerou, foi um dia longo para mim, mas amanhã (domingo) volto para o jogo total e agora quero descansar bastante. Vou fazer o meu máximo amanhã, chegar muito bem, com toda a energia do mundo e dar o meu melhor nessa competição, cair para dentro e conseguir um bom resultado para o meu país, que é o mais importante”, prometeu Ana.

Pepê se classificou na segunda colocação da corrida 2. O primeiro lugar ficou com o chinês Xin Quan. O brasileiro, no entanto, teve uma falta na largada e garantiu a vaga, já que durante o percurso o iraniano Amir Rezanejad teve maiores penalidades e foi desclassificado.

“Vi dois fazendo igual eu fiz na largada (mexer o remo) e não tomaram a falta que eu tomei. Não interfere em nada agora porque a gente passou, mas numa prova mais decisiva as coisas podem mudar se houver uma decisão equivocada como essa”, reclamou Pepê. “Eu me preparei bem no aquecimento para conseguir fazer dessa prova uma simulação do que vai ser amanhã. Por isso fiquei bem tenso por causa dessa falta”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-ana-satila-e-pepe-goncalves-se-classificam-para-eliminatorias-no-caiaque-cross/

Paris 2024: Ana Sátila e Pepê Gonçalves se classificam para eliminatórias no caiaque cross

2024-08-03