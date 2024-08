Olimpíada Paris 2024: Brasil não dá chances ao Egito, encerra drama e vai às quartas de final do vôlei masculino

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

A Seleção Brasileira masculina de vôlei viveu uma primeira fase dramática na Olimpíada de Paris. (Foto: Miriam Jeske/COB)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei viveu uma primeira fase dramática na Olimpíada de Paris, mas encerrou a aflição nessa sexta-feira (2), ao vencer o Egito por 3 sets a 0 (25×11, 25×13 e 25×16). A vitória, que precisava ser de pelo menos dois sets de diferença para garantir a classificação sem precisar de resultados paralelos, leva o Brasil para as quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

A vitória mantém uma sequência de classificações do Brasil à fase final que vem desde Los Angeles-1984. Agora, o Brasil encara um dos três melhores terceiros colocados. Atualmente, Itália, Eslovênia e Alemanha lideram a classificação geral, com França e Polônia vindo logo atrás. Ou seja, há possibilidade de revanche contra italianos ou poloneses, algozes nesta fase de grupos.

O Brasil, que já tinha mostrado evolução na derrota por 3 a 2 para a Polônia, não teve muitas dificuldades para encarar a equipe de menor Ranking da Olimpíada (o Egito é 20º), que terminou sem vencer qualquer set na competição.

Darlan voltou a ser destaque, com 14 pontos (11 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque). Lucarelli foi o segundo maior pontuador brasileiro, com 11 pontos, com Leal marcando 10. Do lado egípcio, Azab marcou 7 pontos, e Issa, 6.

“Querendo ou não, o importante hoje era classificar. E a gente estava em um grupo que não era simples a classificação. A gente mostrou que a equipe pode bater de frente com qualquer um. O mais importante e que já conversamos é sobre como nós vamos impor o nosso jogo. Os detalhes são pouquíssimos que vão fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Fico feliz e orgulhoso pelo que mostramos nessa primeira fase”, disse Bruninho, capitão da equipe.

O jogo

O Brasil começou a partida com Bruninho, Darlan, Lucão, Flávio, Lucarelli, Leal e Thales (líbero). Desde o início, a seleção se impôs, sobretudo tecnicamente, e foi abrindo distância no placar, que chegou a ser o dobro de pontos (16 a 8). A imposição continuou e num bloqueio de Alan, que entrou junto com Cachopa na inversão, os brasileiros fecharam a parcial em 25 a 11.

No segundo set, a seleção entrou um pouco mais lenta e foi trocando bolas com os egípcios até o oitavo ponto. Mas o Brasil acelerou o ritmo e novamente abriu distância (11 a 8) na eficiência dos contra-ataques puxados por Darlan. A partir daí, o time engrenou para vencer o set em 25 a 13.

A última parcial repetiu o início da anterior, com os dois times trocando pontos e o Brasil tentando emplacar sua ofensividade para abrir distância. Apesar de demonstrarem um pouco mais de resistência, os egípcios cometeram erros técnicos, com conduzidas e bolas na antena, que facilitaram ainda mais a vida dos brasileiros para abrirem vantagem (17 a 10). A seleção, então, manteve o ritmo e fechou a parcial em 25 a 16 e o jogo em 3 sets a 0. As informações são do jornal O Globo.

Paris 2024: Brasil não dá chances ao Egito, encerra drama e vai às quartas de final do vôlei masculino

