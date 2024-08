Olimpíada Paris 2024: nascido e criado no Brasil, Gabriel Soares conquista medalha de prata para a Itália no Remo

2 de agosto de 2024

A dupla italiana ficou atrás somente os irlandeses Fintan McCarthy e Paul O'Donovan, que ficaram com a medalha de ouro. (Foto: Reprodução)

Um atleta brasileiro conquistou uma medalha de prata para a Itália, nessa sexta-feira (2), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nascido e criado no Brasil até os oito anos, Gabriel Soares, ao lado de Stefano Oppo, terminou na segunda colocação na modalidade skiff duplo peso leve do remo masculino em Paris, com tempo de 6m13s33.

A dupla italiana ficou atrás somente os irlandeses Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, que ficaram com a medalha de ouro com um tempo de 6m10s99. A medalha de bronze ficou com a Grécia, com a dupla com Antonios Papakonstantinou e Petros Gkaidatzís, que terminou a prova com tempo de 6m13s44.

Nascido no Brasil, Gabriel Soares se mudou para a Itália aos oito anos de idade junto com sua mãe, também brasileira, para morar em uma vila próxima ao Lago de Como, no norte do país. Apesar da dupla nacionalidade e de ser atleta do Botafogo, Gabriel defende as cores da Itália e tem três medalhas em mundiais da categoria, uma de cada cor.

Brasileiros

Em outra frente, os brasileiros Lucas Verthein e Beatriz Tavares conseguiram classificação para a final C no skiff simples do remo. Sem chances de medalhas, ambos agora tentam a melhor colocação possível nos Jogos Olímpicos nessa disputa entre o 13º e 18º lugar.

No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marine, Lucas Verthein venceu a primeira bateria da semifinal C/D e com isso garantiu lugar na final da categoria. Com tempo de 6:55:07, ele tenta uma classificação final próxima a de Tóquio, quando conseguiu terminar em 12º.

Já no skiff simples feminino, Beatriz Tavares terminou em 3º lugar, justamente a colocação necessária para se garantir na final C. Ela completou os 2000 metros de prova com o tempo de 7:49:96, atrás da sérvia Jovana Arsic e da eslovena Nina Konstanjsek.

Lucas e Beatriz voltam a remar para definir a colocação final nos Jogos de Paris no dia 3 de agosto, a partir das 4h30min (horário de Brasília). As informações são do jornal O Globo e do COB.

