Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Bia, como é conhecida, é casada com Daniel Souza, ex-atleta de basquete. (Foto: Reprodução)

A judoca Beatriz Souza garantiu mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na categoria acima de 78kg, a brasileira venceu a israelense Raz Hershko, segunda melhor colocada do ranking. Bia, como é conhecida, é casada com Daniel Souza, ex-atleta de basquete. No Instagram da atleta é possível ver várias fotos do casamento dos dois.

Daniel ficou no Brasil e acompanhou a disputa da mulher pela TV. Um vídeo em que ele “enlouqueceu” com a classificação da mulher à final, postado em seu Instagram, viralizou nas redes imediatamente após a conquista da medalha de ouro.

Em junho de 2023, ele anunciou sua mudança de carreira: “Hoje início um novo ciclo na minha vida, Como no basquete, tive os melhores professores, nessa minha nova jornada não seria diferente. Depois de alguns meses de estudo e me preparando para ser um excelente profissional me formei em LIFE COACH”.

A brasileira número 5 do mundo entrou direto nas oitavas de final e venceu a nicaraguense Izayana Marenco por ippon, a sul-coreana Kim Hayun por waza-ari, com direito a revisão no vídeo já no golden score, e a francesa Romane Dicko, por ippon por imobilização, até chegar à decisão.

A semifinal prometia ser uma guerra. E foi. Contra a francesa Romaine Dicko, esperança de ouro local e número 1 do ranking mundial, Bia tinha retrospecto desfavorável.

Mas nem mesmo o apoio da torcida local a abalou. A paulista, dona de três medalhas em Mundiais sênior (uma prata e dois bronzes) fez uma luta sólida, dominou o combate e bateu a rival com uma imobilização que fez a europeia desistir.

“Eu consigo concentrar totalmente ali na luta, no meu momento. Eu estou focada em mim, no que eu quero fazer, no que eu sei fazer e, independente de quem está ali na minha frente, eu sei que eu estou preparada, sei que estava muito bem preparada pra isso. Focar só mesmo no técnico, ver o que a Sarinha estava falando, conseguir colocar ali em prática, fazer o ajuste que estava sendo necessário, mas eu realmente consigo, eu consigo bloquear toda a torcida”, disse Bia.

Pelo feito, além de entrar para galeria dos atletas campeões olímpicos, a brasileira ainda vai ganhar R$350 mil de bonificação concedida pela Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O COB estipulou que este seria o valor da premiação para quem conseguisse a medalha de ouro. Como Beatriz foi a primeira da delegação a conseguir o feito em Paris, ela também é quem recebeu o montante mais alto de toda a equipe do Brasil – até o momento.

O valor das premiações foram pré-estabelecidos antes do início dos Jogos com diferenciações por esportes individuais, de grupo (em dois ou mais atletas) e de equipes (com sete representantes ou mais). As informações são do jornal O Globo e do COB.

