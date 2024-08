Olimpíada Paris 2024: Duda e Ana Patrícia vencem de virada e vão à final no vôlei de praia

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

A dupla brasileira enfrenta as canadenses Melissa e Brandie na final. Foto: Gaspar Nóbrega/COB A dupla brasileira enfrenta as canadenses Melissa e Brandie na final. (Foto: Gaspar Nóbrega/COB) Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Foi no sufoco e de virada! Duda e Ana Patrícia estão na final vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As brasileiras venceram a dupla australiana Mariafe e Clancy por 2 sets a 1 nessa quinta-feira (8), com parciais foram 20/22, 21/25 e 15/12.

Agora, a dupla brasileira enfrenta as canadenses Melissa e Brandie na grande final, que será nesta sexta-feira (9) às 17h30min (horário de Brasília). Para chegar à semifinal, a dupla australiana eliminou as brasileiras Carol e Bárbara nas oitavas de final e depois passou pelas suíças Esmee e Zoe nas quartas de final. Já Duda e Ana Patrícia superaram as japonesas Akiko e Ishii nas oitavas e Tina e Anastasija, da Letônia, nas quartas.

O jogo

As brasileiras começaram melhor o primeiro set e chegaram a abrir três pontos de vantagem, mas Mariafe e Clancy buscaram a diferença na reta final do set. Com saques forçados, marca registrada da dupla, as australianas conseguiram virar e sair na frente, vencendo o primeiro set por 22/20.

O segundo set começou muito disputado, mas a partir dos cinco pontos, as brasileiras conseguiram abrir vantagem. A partir daí, Duda e Ana Patrícia dominaram sem deixar as australianas empatarem e abrindo ainda mais a vantagem e fechando em 21 a 15.

O tie break começou com a dupla australiana mais uma vez forçando o saque e dificultando o passe brasileiro. As duas duplas deram show de defesas e proporcionaram rallys emocionantes, destaque para Duda do lado brasileiro, que não só fez belas defesas, como também virou bolas importantes durante o set.

Duda e Ana Patrícia são as únicas brasileiras ainda vivas na busca por medalha no vôlei de praia. Além de Carol e Bárbara, que foram eliminadas justamente por Mariafe e Clancy, as duplas masculinas também caíram antes das semifinais.

André e George foram eliminados nas oitavas pelos alemães Ehlers e Wickler, enquanto Evandro e Arthur caíram nas quartas de final depois de perder para os suecos Hellvig e Ahmann.

