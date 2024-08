Porto Alegre Prefeitura seleciona empresa para aquisição de fios e cabos em desuso em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

O objetivo da ação é a venda dos materiais descritos Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre selecionou a empresa Flatnet Provedor de Acesso à Internet LTDA para aquisição de fios de fibra de vidro/ótica, cabos de alumínio, arames, cordoalhas, fios FE, entre outros.

O extrato de ata da comissão julgadora com o resultado do edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Município de Porto Alegre de sexta-feira (02). Transcorrido o prazo legal para impugnações, a Secretaria Municipal de Parcerias torna pública a contratação nesta quinta-feira (08).

O objetivo da ação é a venda dos materiais descritos, recolhidos nas ações de mutirão realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, CEEE Equatorial e empresas de telefonia, que estão depositados na rua Eng. Antônio Carlos Tibiriçá, 363, bairro Jardim do Salso. O chamamento foi publicado em julho. A documentação da empresa, que foi a única participante, foi avaliada por uma comissão técnica julgadora.

