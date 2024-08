Grêmio Zé Guilherme reforça delegação do Grêmio em Curitiba

8 de agosto de 2024

Jovem lateral-esquerdo da base foi titular diante do Cuiabá no primeiro turno do Brasileirão

O Grêmio ganhou o reforço do lateral-esquerdo Zé Guilherme nesta quinta-feira (8), em Curitiba (PR), onde ficará pelo resto desta semana. O garoto irá substituir Mayk, que sentiu um desconforto muscular após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR no último domingo (4), e será relacionado para o duelo contra o Cuiabá, neste sábado (10), às 19h, na Arena Pantanal. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zé Guilherme estava escalado para enfrentar o Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira (7), pelo Brasileirão Sub-20. No entanto, a pedido da comissão técnica do time principal do Grêmio, foi retirado do jogo. Com a possibilidade de Renato Portaluppi poupar alguns jogadores por causa da volta da Libertadores na próxima terça-feira (13), Zé Guilherme pode ser titular diante do Cuiabá.

O técnico Renato Portaluppi terá mais o treino da manhã desta sexta-feira (9) para definir a equipe que entrará em campo contra o Dourado. A delegação gremista viaja para o Mato Grosso no início da tarde de sexta.

2024-08-08