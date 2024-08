Inter Reforço do Inter na temporada, zagueiro Agustín Rogel treina com a equipe em Alvorada

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rogel (foto) assinou contrato de empréstimo de um ano com o Colorado Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Rogel (foto) assinou contrato de empréstimo de um ano com o Colorado (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O treino do Inter nesta quinta-feira (8) no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, teve uma novidade. O zagueiro Agustín Rogel, novo contratado do clube, treinou pela primeira vez com o elenco colorado e está à disposição do técnico Roger Machado para a sequência da temporada. O uruguaio assinou contrato de empréstimo de um ano com o Colorado.

O grupo realizou mais um trabalho mirando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Pela manhã, Roger Machado comandou um treino fechado para a imprensa, optando por privacidade para realizar ajustes na equipe.

O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira (9), na penúltima atividade antes de enfrentar o Athletico-PR no domingo (11). O duelo acontece às 19h, no Beira-Rio, e é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/reforco-do-inter-na-temporada-zagueiro-agustin-rogel-treina-com-a-equipe-em-alvorada/

Reforço do Inter na temporada, zagueiro Agustín Rogel treina com a equipe em Alvorada

2024-08-08