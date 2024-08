Olimpíada Paris-2024: em virada espetacular, Estados Unidos vencem a Sérvia e vão disputar o ouro no basquete

Os Estados Unidos flertaram com a queda na semifinal contra uma fortíssima Sérvia. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos flertaram com a queda na semifinal contra uma fortíssima Sérvia. Mas uma incrível reação no último quarto colocou o Dream Team na final contra a França. A vitória por 95 a 91 credencia os americanos à disputa pela 17ª medalha de ouro em sua história. A final é neste sábado, às 16h30min (horário de Brasília), na Arena Bercy, em Paris.

Stephen Curry, em atuação incrível, de 36 pontos (9 de 13 em bolas de três) liderou a pontuação americana. Joel Embiid fez 19 e LeBron, 16. Do lado sérvio, Bogdan Bogdanovic marcou 20 pontos.

A Sérvia fez os Estados Unidos passarem o maior sufoco que viveram nessa Olimpíada. Liderada por Jokic (17 pontos e 5 rebotes), a equipe marcava garrafão e rodava rápido a bola até encontrar gatilhos de arremessos de três livres no perímetro.

Foi assim que os sérvios venceram os três quartos da partida (31 a 23, 23 a 20 e 22 a 20). Foram para último quarto vencendo por 76 a 63. Mas não seguraram uma reação histórica dos americanos no último quarto: um incrível 32 a 15.

O jogo

A Sérvia começou o jogo trabalhando bem a bola ao redor de Jokic, e os americanos precisaram da mão certeira de Steph Curry para não deixar o adversário desgarrar. O camisa 4 acertou quatro chutes de três pontos seguidos e marcou 14 dos primeiros 15 pontos dos EUA. Na defesa, porém, os tetracampeões olímpicos não conseguiam acompanhar a intensa movimentação de bola dos sérvios, que sempre parecia encontrar Bogdan Bogdanovic ou Aleksa Avramovic livres para chutes de três.

A equipe europeia abriu 25 a 18 antes de o técnico Steve Kerr lançar sua segunda unidade, que vem fazendo a diferença no torneio até aqui. Apenas Curry continuou em quadra, e ele marcou seu quinto triplo antes de enfim receber um descanso com 1min42s restando no primeiro quarto. A defesa melhorou, mas os EUA ainda assim terminaram o período atrás por oito pontos, 31 a 23.

Os sérvios complicaram ainda mais a vida dos americanos quando alternaram para uma defesa por zona. Do outro lado, até os chutes de três que batiam na tabela caíam. Kerr mexeu de novo, recolocou Curry e LeBron numa formação mais baixa, mas não deu jeito: a Sérvia abriu 17 pontos numa bela bandeja de Jokic seguida de falta. No lance anterior, o pivô tinha dado um toco em James.

Os americanos tentaram reagir com o retorno de Joel Embiid para rivalizar com Jokic, mas os sérvios seguiam seguiam com vantagem em dígitos duplos graças a cestas de Petrusev e Bogdanovic. Mas o lance da cesta deste último pareceu acordar LeBron. O “Rei” reclamou de falta e, após um pedido de tempo de Kerr, meteu uma bola de três, seguida de um roubo de bola que levou a uma enterrada de Embiid. Não foi o suficiente, porém, para reduzir a diferença a apenas um dígito. A Sérvia foi ao segundo tempo vencendo por 54 a 43.

Os americanos voltaram ligados na defesa no terceiro quarto. Forçaram os adversários a três arremessos de três pontos ruins seguidos, e limitaram as oportunidades de chutes livres dos sérvios. A diferença chegou a cair a seis pontos, e a virada poderia ter vindo se os Estados Unidos não cometessem tantos erros no ataque. Foram seis por todo o período, incluindo quatro consecutivos, entre passes errados e caminhadas.

Quando Curry, LeBron e Embiid foram para o banco, a Sérvia retomou o controle do jogo. Foram oito pontos seguidos, incluindo uma cesta de três pontos com falta de Marko Guduric, para os europeus abrirem 76 a 63 ao final do terceiro quarto.

Kerr voltou para o período decisivo com seu trio de estrelas – LeBron, Curry e Durant – em quadra. Ao redor deles, Anthony Davis, um pivô mais leve, e Devin Booker como opção de chute de três. Funcionou: bolas seguidas de três de KD e Booker reduziram o déficit a cinco pontos, o menor desde o primeiro quarto. Para piorar, Jokic cometeu sua quarta falta e se viu pendurado.

Os sérvios sentiram o momento. De súbito, a bola de três parou de cair. Embiid voltou à quadra para colocar mais pressão sobre o atual MVP da NBA. O pivô camaronês naturalizado americano fez sete pontos numa sequência de 9 a 2, encerrada com uma bandeja de LeBron para empatar o jogo em 84 pontos. A virada veio com uma bola de três chorada de Curry, e os EUA emendaram mais quatro pontos seguidos para abrir cinco de vantagem a 1min41s do fim.

A Sérvia ainda estava viva. Bogdanovic reduziu a dois pontos com uma cesta seguida de falta, mas os americanos gastaram bem o relógio no ataque. Durant acertou um chute de média distância, e Curry selou a vitória com dois lances livres certeiros. As informações são do jornal O Globo e do site GE.

