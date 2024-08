Olimpíada Paris 2024: Gabriel Medina conquista medalha de bronze no surf

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

O maior surfista brasileiro da história venceu o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar. Foto: William Lucas/COB O maior surfista brasileiro da história venceu o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar. (Foto: William Lucas/COB) Foto: William Lucas/COB

Da frustração de uma bateria sem ondas ao lugar no pódio. Um dos maiores nomes de todos os tempos do surf enfim levará em seu peito uma medalha olímpica. Gabriel Medina venceu o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar do surf masculino na Olimpíada de Paris. Favorito ao ouro, Medina perdeu a semifinal para o australiano Jack Robinson, nesta segunda-feira (5). Minutos depois, porém, ele garantiu a medalha de bronze em Teahupo’o, no Taiti.

O maior surfista brasileiro da história dominou a disputa contra o peruano e conquistou pela primeira vez na carreira uma medalha. Assim como nos Jogos de Tóquio, Medina perdeu na semifinal. Sem ondas por mais de 10 minutos, o tricampeão mundial não teve chance de reação e caiu para a disputa de bronze. Diferentemente da semifinal, a bateria contra Alonso Correa foi mais agitada. Medina somou 15.54 e garantiu a medalha para o Brasil.

Como a disputa de bronze estava em jogo, os organizadores dos Jogos Olímpicos decidiram colocar a bateria com 35 minutos no total, cinco minutos a mais das outras baterias da Olimpíada. Alonso Correa começou colocando pressão no brasileiro. Abriu com 6.83 e assumiu a liderança momentânea da batalha. Mas Gabriel Medina não deixou barato. Correu atrás do prejuízo e somou três notas acima dos 7 pontos. As duas melhores, de 7.77 e 7.77, entraram no somatório final do tricampeão e garantiu a liderança até o final da disputa.

O Brasil ocupa a 16ª posição no quadro de medalhas com duas medalhas de ouro, quatro de prata e seis de bronze.

O agora campeão olímpico começou a surfar aos oito anos, após o divórcio de seus pais. Seu padrasto, Charlao, era um surfista amador que ajudou a alimentar a paixão de Medina pelo esporte. Uma vitória no Rip Curl Grom Search aos 11 anos deu início a uma sucessão de títulos amadores, regionais e nacionais. Em 2011, Medina se tornou o surfista brasileiro mais jovem a ter acesso ao WSL Championship Tour (CT), com apenas 17 anos. Apesar de ter entrado na turnê no meio da temporada, o brasileiro se tornou uma estrela em ascensão ao vencer dois eventos em sua temporada de estreia.

Ele fez história como o primeiro surfista brasileiro a vencer o Campeonato Mundial em 2014. Medina continuou a dominar o esporte, conquistando um lugar entre os três primeiros nos três anos seguintes e, finalmente, conquistando os títulos mundiais novamente em 2018 e 2021, o que consolidou seu status como o surfista número um do mundo.

