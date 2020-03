Notas Mundo Parisienses vão para o campo antes de confinamento

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Parisienses correram para as estações de trem nesta terça-feira para deixar a capital francesa antes da entrada em vigor de um confinamento determinado com o intuito de retardar as taxas de contágio do novo coronavírus. Aqueles que ficaram para trás se dirigiram a supermercados e farmácias.

