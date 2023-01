Política Parlamentares atribuem à OAB informações falsas sobre os ataques em Brasília

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Nomes influentes da base bolsonarista compartilham informações falsas da organização não governamental Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB) como se fosse da entidade geral dos advogados Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Nomes influentes da base bolsonarista compartilham informações falsas da organização não governamental Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB) como se fosse da entidade geral dos advogados. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em meio à repercussão dos atos que culminaram na depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo (08), parlamentares e nomes influentes da base bolsonarista compartilham informações falsas da organização não governamental Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB) como se fossem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — entidade máxima de representação e regulamentação da advocacia no país.

O movimento que induz internautas à desinformação foi iniciado pelo deputado federal eleito Gustavo Gayer (PL-GO) na última segunda-feira (09). Na ocasião, ele afirmou via Twitter que advogados da OAB teriam deixado a prisão provisória da Polícia Federal (PF) e estavam “chocados com o fato de terem crianças presas”. Na verdade, tratavam-se de profissionais da OACB.

A atitude foi repetida na tribuna da Câmara dos Deputados por Bia Kicis (PL-SF). Na ocasião, ela disseminou uma notícia falsa que, segundo ela, teria sido respaldada pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal(OAB-DF). “Acabo de receber uma notícia de que uma senhora veio a óbito hoje nas dependências da Polícia Federal. Não foi nas dependências da Polícia Militar, não. Falo de uma senhora a quem foi negado comida e água e que, depois de horas, e horas, e horas a fio sendo destratada e descuidada, veio a falecer”, afirmou Kicis na manhã de terça-feira (10) na tribuna.

OACB

Posteriormente, no Twitter, a parlamentar pediu desculpas pelo equívoco e informou que a confirmação era, na verdade, da OACB. O grupo ganhou notoriedade em 2021 quando ameaçou processar qualquer pessoa que fizesse injúrias contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL). À época, a OAB entrou na justiça contra a OACB por tentativa de uso indevido do nome da Ordem e infração disciplinar.

Também na terça-feira, o deputado federal eleito com mais votos no Ceará, André Fernandes, publicou a fake news da morte da idosa no ginásio da PF com o aval da OACB. “Crianças presas, idosos infartando, uma morte de uma senhora detida na PF confirmada pela OACB. Falta de água, comida e sanitários. Os vídeos que estão circulando são revoltantes”, disse.

Desde domingo, a organização não governamental se colocou à disposição dos manifestantes presos: advogados associados prestam serviço sem cobrar honorários. Nas redes sociais, a OACB também divulga notícias falsas como a narrativa de que os atos de vandalismo de domingo teriam sido realizados por infiltrados. “Não toleraremos atos de violência e baderna. Por outro lado, não abandonaremos quem não cometeu nenhum delito. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil – OACB está em Brasília e dará assistência gratuita a todos o Paraibanos”, escreveu.

