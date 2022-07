Mundo Parlamento do Sri Lanka elege substituto para presidente que fugiu em meio a grave crise

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

A renúncia de Rajapaksa, anunciada na semana passada, ocorreu depois de meses de protestos. Foto: Reprodução A renúncia de Rajapaksa, anunciada na semana passada, ocorreu depois de meses de protestos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O parlamento do Sri Lanka votará nesta quarta-feira (20) para eleger o presidente para substituir Gotabaya Rajapaksa, que fugiu para o exterior depois que manifestantes invadiram sua residência. O país vive uma crise econômica.

A renúncia de Rajapaksa, anunciada na semana passada, ocorreu depois de meses de protestos. Sua saída foi um golpe para um clã que dominou a vida política do Sri Lanka por décadas. Os irmãos de Rajapaksa renunciaram meses atrás como primeiro-ministro e ministro das Finanças.

O vencedor da disputa entre três candidatos assumirá o comando de um país com problemas financeiros que negocia um plano de resgate com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Os 22 milhões de habitantes enfrentam séria escassez de alimentos, combustíveis e remédios.

Favorito

Analistas dizem que o favorito é Ranil Wickremesinghe, um ex-primeiro-ministro que se tornou presidente em exercício depois que Rajapaksa deixou o cargo. Sua candidatura é rejeitada por manifestantes que o consideram um aliado do último presidente.

Wickremesinghe, 73 anos, tem o apoio do partido SLPP, o mesmo de Rajapaksa. Esse é partido com a maior representação no parlamento, com 225 assentos. A votação será secreta.

