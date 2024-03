Rio Grande do Sul Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, recebe dezenas de velejadores neste sábado e domingo

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Encontro inclui prática de windsurf na Praia de Fora. (Foto: Divulgação/Parque Estadual de Itapuã)

A praia de Fora, no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão (RS), será palco do Ecovela 2024 neste sábado (2) e domingo (3). Poderão participar da competição os velejadores inscritos nas categorias Windsurf, Wing Foil, Kite, veleiros e canoa havaiana.

Segundo a organização, até o momento, cerca de 40 pessoas vão participar do evento. Para estar habilitado a competir, o participante deverá apresentar a pulseira de identificação na portaria do Parque com o intuito de receber as orientações de conduta no interior do local, por se tratar de uma Unidade de Conservação Permanente sendo o acesso controlado.

Convidados e familiares também poderão se inscreverem no evento, e participarem do programa de trilhas com guias do parque, com custo opcional ao valor da inscrição.

Velejadores que chegarem por água deverão estar inscritos no evento e estarem na lista de participantes. Convidados idem. As pulseiras de identificação garantem o acesso a praia de fora seja por terra ou por água, devem retirar suas pulseiras no local indicado no grupo de WhatsApp da competição.

Inscrição – As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 980558438. A taxa tem o valor de R$ 250,00. Também será solicitado um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma entidade social da comunidade local.

Mais informações podem ser obtidas com Sergio Binato (51 980 55 84 38) e Renato de Oliveira (51 9911146140).

Programação

Neste sábado:

– 10h – chegada no Parque Estadual de Itapuã. Todos deverão se dirigir ao centro de orientação ao visitante, onde – receberão as orientações da coordenação do Parque.

– 11h – saída do centro de orientação ao visitante rumo a praia de Fora, percorrendo uma trilha pavimentada.

– 11h30min – Participantes receberão sacos plásticos para uma coleta do lixo que está acumulado na praia de Fora.

– 13h – reunião com os velejadores e instruções sobre a regata do dia.

– 17h – encerramento das atividades.

– 19h – churrasco de confraternização.

No domingo:

– 12h – chegada no Parque Estadual de Itapuã.

– 13h – Largada da Longa distância com chegada no Pontal das Desertas. Após descanso e observação da natureza, nova largada para regata de retorno.

– 17h – Entrega de prêmios e encerramento das atividades.

Ingressos para o parque

O Parque Estadual de Itapuã está localizado na Estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, sem número, em Viamão. O valor do ingresso é de R$ 22,70, pago apenas em dinheiro. Para o dia do evento, a administração também estará recebendo 1 kg de alimento não perecível, que será doado para comunidade indígena da região. O telefone de contato do parque é (51) 3494-8083.

