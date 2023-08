Porto Alegre Parque Harmonia recebe últimos preparativos para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

A expectativa é de superar a visitação do ano anterior, com 1,4 milhão de pessoas. Foto: Divulgação

A organização do Acampamento Farroupilha realiza os últimos preparativos para o evento que começa nesta sexta-feira (1º), e segue até 20 de setembro, com expectativa de superar a visitação do ano anterior, com 1,4 milhão de pessoas.

O Corpo de Bombeiros começou na manhã desta quinta-feira (31), a vistoria nos 232 piquetes instalados no Parque Harmonia. O objetivo é inspecionar os galpões para a emissão dos Planos de Prevenção contra Incêndios (PPCIs) temporários.

Divididos em duplas, 12 bombeiros visitam os piquetes. Também foram vistoriados o Palco Principal, o Pavilhão de Artesanato e os espaços de comércio onde irão funcionar lojas, bares, restaurantes e churrascarias.

Os soldados checam as medidas de prevenção, saídas de fuga, extintores de incêndio, instalações de gás e as condições das estruturas físicas dos espaços tradicionalistas.

“Caso o galpão não esteja de acordo, estamos conversando e orientando os piqueteiros para que façam adequações. Até sexta-feira, os problemas devem estar corrigidos”, explicou a responsável pela Comunicação da DSCI, soldado Edna Alves.

O Corpo de Bombeiros pede também a colaboração dos participantes. “É preciso prestar bastante atenção com as chamas acesas, principalmente fogo dos churrascos, para evitar incêndios.”

