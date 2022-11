Dicas de O Sul Parque Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, tem atrações culturais neste fim de semana

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Trio Los Compadres fará um show no Parque Pontal Foto: Divulgação Trio Los Compadres fará um show no Parque Pontal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para marcar a inauguração do Parque Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, uma agenda de atividades integrativas e culturais será realizada no local neste fim de semana.

O mais novo espaço público da Capital será inaugurado oficialmente neste sábado (26), a partir das 12h. No mesmo dia, acontece o “Passeio Ciclístico Parque do Pontal”, organizado pelo PedAlegre Clube de Ciclismo. Quem quiser participar deve passar no lounge do grupo que estará montado no local, a partir das 15h. As primeiras 300 pessoas inscritas ganharão uma camiseta dry fit. Todos os participantes receberão uma senha para concorrer a uma bicicleta no final do evento.

No 27), a programação será cultural. No mini anfiteatro, às 17h, acontecerá um show especial do trio de blues e rock Los Compadres. Os experientes músicos Vini Silveira (guitarra e vocais), Zé Carrasco (baixo e vocais) e Juliano Maffessoni (bateria e vocais) vão apresentar um repertório que vai de Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan até Ben Harper e Lenny Kravitz.

De acordo com o gerente de Marketing da SVB Par, Dan Berger, a ideia é criar uma agenda regular de atividades relacionadas à promoção do esporte e da cultura no local. “O objetivo é tornar o Parque Pontal um espaço onde porto-alegrenses e turistas possam curtir o dia, contemplar a natureza e momentos de lazer”, ressaltou.

