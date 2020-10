Porto Alegre Parte do bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, fica sem água na terça-feira

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Dmae substitui redes de água na região Foto: Alex Rocha/PMPA Dmae substitui redes de água na região. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) prossegue, na terça-feira (20), com as obras de substituição de redes de água na avenida Francisco Silveira Bittencourt, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre.

Serão interligadas redes novas e desativadas redes antigas, na altura do número 1.948 da avenida, na Vila Nossa Senhora Aparecida e no Beco do Chimarrão.

A partir das 9h, o abastecimento de água será interrompido para uma parte do Sarandi, com previsão de normalização à noite. Se chover, o serviço do Dmae poderá ser transferido para outra data.

