Santa Casa de Porto Alegre realiza mutirões de exames para pacientes do SUS

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Objetivo é atender pacientes que estão na lista de espera há mais de um ano por exames de colonoscopia Foto: Divulgação Objetivo é atender pacientes que estão na lista de espera há mais de um ano por exames de colonoscopia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre iniciou, no último final de semana, uma série de mutirões para agilizar a realização de colonoscopias em pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Durante quatro sábados, serão feitos, em pacientes já selecionados, 80 exames, que têm como objetivo o rastreamento do câncer colorretal, a investigação de doenças inflamatórias intestinais e o acompanhamento de pacientes oncológicos. Cada mutirão envolve em torno de 12 profissionais, entre médicos, equipe de enfermagem, trabalhadores administrativos e de higienização.

Em uma iniciativa do Serviço de Coloproctologia e Endoscopia da Santa Casa, as ações, conforme explica o proctologista Daniel Azambuja, “visam regularizar a realização deste importante exame que, devido à pandemia, teve uma queda de 40% entre março e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado”.

A equipe estuda a viabilidade de ampliar o calendário dos mutirões, a fim de proporcionar o exame a um maior número de pacientes. Mais de 600 pessoas aguardam por uma colonoscopia pelo SUS na Santa Casa. O tempo médio de espera para a realização é de nove meses.

